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Fenerbahçe USK Prag karşısında seride 1-0 geriye düştü

TKBL HABERLERİ  | 06.03.2019 10:21 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi USK Prag'a 76-54 mağlup oldu.

Fenerbahçe USK Prag karşısında seride 1-0 geriye düştü

Kralovka Arena'da oynanan müsabakadan mağlup ayrılan sarı lacivertliler, çeyrek final serisinde 1-0 geriye düştü. Serinin ikinci maçı 8 Mart Cuma günü saat 19.30'da Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.

Mücadeleye etkili bir başlangıç yapan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 24-14, ilk yarıyı ise 41-27 önde kapattı. İkinci yarıda da taraftarının desteğiyle farkı açmayı sürdüren ev sahibi ekip, üçüncü periyodu 64-36, maçı da 76-54 galip tamamladı. 3 maç üzerinden oynanan seride iki galibiyete uzanan takım, adını yarı finale yazdırmaya hak kazanacak.

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fenerbahçe kadın basketbol takımı usk prag Kralovka Arena Kadınlar Avrupa Ligi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bizden çok güçlüler seri ist da biter 2 0 ile.
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