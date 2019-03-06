Fenerbahçe USK Prag karşısında seride 1-0 geriye düştü

Kralovka Arena'da oynanan müsabakadan mağlup ayrılan sarı lacivertliler, çeyrek final serisinde 1-0 geriye düştü. Serinin ikinci maçı 8 Mart Cuma günü saat 19.30'da Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.
Mücadeleye etkili bir başlangıç yapan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 24-14, ilk yarıyı ise 41-27 önde kapattı. İkinci yarıda da taraftarının desteğiyle farkı açmayı sürdüren ev sahibi ekip, üçüncü periyodu 64-36, maçı da 76-54 galip tamamladı. 3 maç üzerinden oynanan seride iki galibiyete uzanan takım, adını yarı finale yazdırmaya hak kazanacak.
İşte İbrahim Üzülmez'in yeni takımı
Löw neşteri vurdu! 3 yıldız artık yok
Ve açıkladı! 'Beşiktaş'ı çalıştırmak istiyorum'
Babasını andı, PFDK'lık oldu!
Olaylı maçın PFDK faturası açıklandı!
Diagne'den eleştirilere yanıt!
Ve açıklama yapıldı! Mehmet Topal...
Fenerbahçe hız kesmiyor
Fikret Orman TFF Başkanı olacak mı?
Bayern Münih'te imza
Olay futbolcu Mansur Çalar için flaş karar!
Trabzonspor 4. sıraya geriledi
G.Saray yeni görevini resmen açıkladı!
Karaman kadroyu dolduramadı
Salah ile ilgili şok gerçek
'60 kadınlı parti' iddiası ortalığı ayağa kaldırdı
Pirlo geri dönüyor! İşte yeni görevi
Okuyucu Yorumları 1 yorum