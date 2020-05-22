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Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu'ndan yalanlama

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.05.2020 16:33 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, Kulüpler Birliği Toplantısı'nda yaşandığı iddia edilen diyalogları yalanladı.

Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu'ndan yalanlama

Fenerbahçe Kulübü, Kulüpler Birliği Toplantısı'nda Ali Koç ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu arasında geçtiği iddia edilen diyalogla ilgili haberi yalanladı.

Ayrıca Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu da Trabzonspor'un oyuncularını arayarak "Oynamayalım birlikte hareket edelim" şeklindeki söylemlerinin gerçek dışı olduğunu duyurdu.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Bugün tarihli Fanatik gazetesinde yer alan "Rakipler oyuncularımın kafasını karıştırdı" başlıklı haber içeriğinde yer alan diyalog, gerçeklikten koparılarak kamuoyuna servis edilmiştir.

İlgili haberde, Başkanımız Sayın Ali Koç ile Trabzonspor Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu arasında geçen diyaloğa yer verilirken, Futbol A Takım Kaptanımız Emre Belözoğlu'nun rakibimizin oyuncularını arayarak "Oynamayalım birlikte hareket edelim." söyleminde bulunduğu şeklinde lanse edilmiştir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki Kaptanımız Emre Belözoğlu, herhangi bir takımdan herhangi bir futbolcuyla bu yönde bir telefon görüşmesi asla yaşamamıştır.

Gerçekle ilgisi olmayan haber içeriğindeki diyaloğun ilgili kısmına ilişkin, hem Başkanımız Ali Koç hem de Trabzonspor Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu tarafından Fanatik gazetesine açıklama yapılmasına rağmen bu saate kadar bu habere yönelik bir düzeltme yapılmamış olması, kulübümüz tarafından son derece rahatsızlıkla karşılanmıştır.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMASI

Kaptanımız Emre Belözoğlu da bu konu ile ilgili olarak Kulübümüzün web sitesine, haberin hazırlık sürecinde Fanatik gazetesinden hiçbir gazetecinin ne kendisini ne de kulübümüzün iletişim departmanını arayarak haberi doğrulatma ihtiyacı bile hissetmediğini belirterek;

"Söz konusu Emre Belözoğlu olduğunda her tür polemiğin içine çekilmeye çalışılmamı ve bu gayreti hayretle karşılıyorum. Başkanlarımız arasında yaşanmış bir diyaloğun çarpıtılarak benim rakibimizin oyuncularını aradığımı iddia etmek, büyük bir iftiranın parçası olmak demektir. Fanatik gazetesinden beklentim, yaptıkları bu yanlış haberden bir an önce dönülmesi, gerçekleri okuyucularına aktarmalarıdır." açıklamasında bulunmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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