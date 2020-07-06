Fenerbahçe ve Galatasaray, Bernard Mensah için transfer teklifi yaptı

Fenerbahçe ve Galatasaray, yeşil sahaların ardından transferde de büyük bir rekabet yaşıyor.Kısa süre önce Sivasspor'un yıldız ismi Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelen İstanbul'un iki dev kulübü, bu kez bir başka isim için kıran kırana rekabete başladı.Galatasaray'da transfer komitesi gelecek sezon için planlamaları yürütürken, bilindiği üzere Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu tüm yetkiyi almış durumda.Bu bağlamda daha önce de yıldız futbolcu için karşı karşıya geldiği belirtilen ezeli rakiplerin, transfer için resmi tekliflerini oyuncunun kulübüne ilettiği ifade edildi.
Gana medyasında yer alan habere göre Fenerbahçe ve Galatasaray, Kayserispor'un Ganalı yıldızı Bernard Mensah için amansız bir yarışa girdi.Her iki kulübün de oyuncuyu mutlaka kadrosuna katmak istediği ifade edilirken, İstanbul'un iki devinin de oyuncu için resmi tekliflerini yaptığı kaydedildi.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Galatasaray ve Fenerbahçe, Bernard Mensah'ın transferi için Kayserispor'a 3.6'şar milyon euroluk teklif yaptı.Öte yandan Beşiktaş'ın da Bernard Mensah'ın transferi için devrede olduğu ifade edilirken, topun Kayserispor yönetiminde olduğu aktarıldı.
Yaşanan bu gelişmelerle beraber Mensah için ilginç bir not paylaşıldı... Buna göre yıldız orta saha oyuncusu şu anda Kayserispor'da mutsuz ve sezon sonunda takımıyla bağlarını kopartmak istiyor.
On numara ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen Mensah, 1.80 boyunda.Son olarak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Ganalı oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2022'ye kadar devam ediyor.2015'te Vitoria Guimaraes'ten Atletico Madrid'e 6 Milyon Euro karşılığında transfer olarak dikkatleri çeken Mensah, Getafe,Guimaraes ,Kasımpaşa ve Kayserispor'da kiralık olarak forma giymişti.Sezon başında Kayserispor'un 3.6 Milyon Euro'ya bonservisinu aldığı oyuncu bu sezon toplam 24 maça çıktı ve 5 gol 8 asist üretti.
Öte yandan Kayserispor Başkanı Berna Gölbaşı, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada transfer ile ilgili, "Tabii ki Mensah Süper Lig'in en önemli oyuncularından biri. Hemen hemen her takımdan yurt içinden yurt dışından Mensah'a teklifler var. Ama bizim önce hedefimiz ligde kalmak. Bunları daha sonra değerlendireceğiz." demişti.
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