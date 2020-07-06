Fenerbahçe ve Galatasaray, Bernard Mensah için transfer teklifi yaptı

Fenerbahçe ve Galatasaray, yeşil sahaların ardından transferde de büyük bir rekabet yaşıyor.Kısa süre önce Sivasspor'un yıldız ismi Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelen İstanbul'un iki dev kulübü, bu kez bir başka isim için kıran kırana rekabete başladı.Galatasaray'da transfer komitesi gelecek sezon için planlamaları yürütürken, bilindiği üzere Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu tüm yetkiyi almış durumda.Bu bağlamda daha önce de yıldız futbolcu için karşı karşıya geldiği belirtilen ezeli rakiplerin, transfer için resmi tekliflerini oyuncunun kulübüne ilettiği ifade edildi.

BERNARD MENSAH İÇİN TEKLİF YAPILDI

Gana medyasında yer alan habere göre Fenerbahçe ve Galatasaray, Kayserispor'un Ganalı yıldızı Bernard Mensah için amansız bir yarışa girdi.Her iki kulübün de oyuncuyu mutlaka kadrosuna katmak istediği ifade edilirken, İstanbul'un iki devinin de oyuncu için resmi tekliflerini yaptığı kaydedildi.

3.6 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Galatasaray ve Fenerbahçe, Bernard Mensah'ın transferi için Kayserispor'a 3.6'şar milyon euroluk teklif yaptı.Öte yandan Beşiktaş'ın da Bernard Mensah'ın transferi için devrede olduğu ifade edilirken, topun Kayserispor yönetiminde olduğu aktarıldı.