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Fenerbahçe ve Galatasaray, Bernard Mensah için transfer teklifi yaptı

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.07.2020 19:32 | Son Güncelleme

Galatasaray ve Fenerbahçe daha önce Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelmişti ve sarı lacivertlilerin gelecek sezondan itibaren Sportif Direktörlüğünü yapacak Emre Belözoğlu, transfere nokta koyan isim olmuştu. Transferde 2. raunt, yine bir Süper Lig yıldızı için yaşanıyor. Aktarılan bilgilere göre Kayserisporlu Mensah için resmi teklif yapıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Bernard Mensah için transfer teklifi yaptı

Fenerbahçe ve Galatasaray, yeşil sahaların ardından transferde de büyük bir rekabet yaşıyor.Kısa süre önce Sivasspor'un yıldız ismi Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelen İstanbul'un iki dev kulübü, bu kez bir başka isim için kıran kırana rekabete başladı.Galatasaray'da transfer komitesi gelecek sezon için planlamaları yürütürken, bilindiği üzere Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu tüm yetkiyi almış durumda.Bu bağlamda daha önce de yıldız futbolcu için karşı karşıya geldiği belirtilen ezeli rakiplerin, transfer için resmi tekliflerini oyuncunun kulübüne ilettiği ifade edildi.

BERNARD MENSAH İÇİN TEKLİF YAPILDI

Gana medyasında yer alan habere göre Fenerbahçe ve Galatasaray, Kayserispor'un Ganalı yıldızı Bernard Mensah için amansız bir yarışa girdi.Her iki kulübün de oyuncuyu mutlaka kadrosuna katmak istediği ifade edilirken, İstanbul'un iki devinin de oyuncu için resmi tekliflerini yaptığı kaydedildi.

3.6 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Galatasaray ve Fenerbahçe, Bernard Mensah'ın transferi için Kayserispor'a 3.6'şar milyon euroluk teklif yaptı.Öte yandan Beşiktaş'ın da Bernard Mensah'ın transferi için devrede olduğu ifade edilirken, topun Kayserispor yönetiminde olduğu aktarıldı.

BERNARD AYRILMAK İSTİYOR

Yaşanan bu gelişmelerle beraber Mensah için ilginç bir not paylaşıldı... Buna göre yıldız orta saha oyuncusu şu anda Kayserispor'da mutsuz ve sezon sonunda takımıyla bağlarını kopartmak istiyor.

BERNARD MENSAH KİMDİR?

On numara ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen Mensah, 1.80 boyunda.Son olarak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Ganalı oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2022'ye kadar devam ediyor.2015'te Vitoria Guimaraes'ten Atletico Madrid'e 6 Milyon Euro karşılığında transfer olarak dikkatleri çeken Mensah, Getafe,Guimaraes ,Kasımpaşa ve Kayserispor'da kiralık olarak forma giymişti.Sezon başında Kayserispor'un 3.6 Milyon Euro'ya bonservisinu aldığı oyuncu bu sezon toplam 24 maça çıktı ve 5 gol 8 asist üretti.

BERNA GÖLBAŞI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Kayserispor Başkanı Berna Gölbaşı, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada transfer ile ilgili, "Tabii ki Mensah Süper Lig'in en önemli oyuncularından biri. Hemen hemen her takımdan yurt içinden yurt dışından Mensah'a teklifler var. Ama bizim önce hedefimiz ligde kalmak. Bunları daha sonra değerlendireceğiz." demişti.

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