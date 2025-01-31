SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Ligi
  4. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Çeyrek final şansımız çok yüksek...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Çeyrek final şansımız çok yüksek...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.01.2025 01:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde final haftası sona erdi. Galatasaray ve Fenerbahçe aldığı skorların ardından UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Twente deplasmanından mağlubiyetle dönen Beşiktaş ise Avrupa defterini kapattı. Tüm maçların oynanmasıyla birlikte play-off turundaki muhtemel rakiplerimiz de belli oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Çeyrek final şansımız çok yüksek...

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Beşiktaş'ın talihsiz şekilde kupaya veda etmesi sonrası play-off turundaki muhtemel eşleşmeler ortaya çıktı.

Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sıralamaları şöyle:

14' Galatasaray (13 Puan)
24' Fenerbahçe (10 Puan)
28' Beşiktaş (9 Puan)

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

55

• Play-off: AZ Alkmaar veya Midtjylland.
• Son 16 turu: Manchester United veya Tottenham.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

56

• Play-off: Bodo/Glimt veya Anderlecht.
• Son 16 turu: Olympiakos veya Rangers.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Screenshot_1

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi bugün saat 15.00'te yapılacak.

Play-Off turu ilk maçları 13 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 20 Şubat’ta oynanacak.

Sizce Fenerbahçe kiminle eşleşecek?

Fenerbahçe - Bodo/Glimt
Fenerbahçe - Anderlecht

Sizce Galatasaray kiminle eşleşecek?

Galatasaray - AZ Alkmaar
Galatasaray - Midtjylland

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Jose Mourinho, Galatasaray'ın kasasına 10 milyon Euro hediye edecek!

Jose Mourinho, Galatasaray'ın kasasına 10 milyon Euro hediye edecek!

Muharrem İnce'nin CHP'ye döneceği iddia edilmişti! Tarih belli oldu

Muharrem İnce'nin CHP'ye döneceği iddia edilmişti! Tarih belli oldu

Belçika'da kriz! Uçaklar inemedi!

Belçika'da kriz! Uçaklar inemedi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.