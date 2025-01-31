Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Çeyrek final şansımız çok yüksek...

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Beşiktaş'ın talihsiz şekilde kupaya veda etmesi sonrası play-off turundaki muhtemel eşleşmeler ortaya çıktı.
Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sıralamaları şöyle:
14' Galatasaray (13 Puan)
24' Fenerbahçe (10 Puan)
28' Beşiktaş (9 Puan)
• Play-off: AZ Alkmaar veya Midtjylland.
• Son 16 turu: Manchester United veya Tottenham.
• Play-off: Bodo/Glimt veya Anderlecht.
• Son 16 turu: Olympiakos veya Rangers.
UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi bugün saat 15.00'te yapılacak.
Play-Off turu ilk maçları 13 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 20 Şubat’ta oynanacak.
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