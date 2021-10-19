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Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının hakemleri açıklandı

19.10.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının hakemleri açıklandı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 21 Ekim Perşembe günü deplasmanda yapacağı karşılaşmada Avusturyalı hakem Harald Lechner görev yapacak.

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre Lechner'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch gerçekleştirecek.

Avusturyalı Markus Hameter ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

Fenerbahçe'nin Belçika temsilcisi Royal Antwerp'i konuk edeceği mücadelede ise Rus hakem Sergei Ivanov düdük çalacak.

Ivanov'un yardımcılıklarını Roman Usachev ve Valeri Danchenko yapacak.

Kirill Levnikov ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

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UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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