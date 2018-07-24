SPOR

Fenerbahçe, Vincent Janssen için Tottenham'la görüşmelere başladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.07.2018 20:32 | Son Güncelleme

İngiliz Sky Sports, Fenerbahçe'nin Vincent Janssen'i yeniden kiralamak için Tottenham ile görüşmelere başladığını iddia etti.

Fenerbahçe, Vincent Janssen için Tottenham'la görüşmelere başladı

Sky Sports'un iddiasına göre; Fenerbahçe, Janssen'i yeniden kiralamak için Tottenham ile görüşmelere başladı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Vincent Janssen, sarı-lacivertli takıma dönmek istiyor. Kulübüyle yaptığı görüşmelerde ısrarını sürdüren Janssen, gelen tüm teklifleri reddetti.

Tottenham oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak ya da bonservisiyle satmak istiyordu ancak Janssen'in ısrarı sonuç verdi. Transferin hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.

PARTNERİbo'dan Erol Köse'ye büyük şok!İbo'dan Erol Köse'ye büyük şok!
Ali Koç'tan Altınordu'ya jestAli Koç'tan Altınordu'ya jest
Fenerbahçe'de ameliyat olan Aatif Chahechouhe en az 3 hafta yokFenerbahçe'de ameliyat olan Aatif Chahechouhe en az 3 hafta yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vincent Janssen Fenerbahçe Tottenham

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

Galatasaray Badou Ndiaye'yi bekliyor

Galatasaray Badou Ndiaye'yi bekliyor

Inter, Messi'yi transfer etmek istiyor!

Inter, Messi'yi transfer etmek istiyor!

Dünya bu transferi konuşuyor!

Dünya bu transferi konuşuyor!

Pepe’ye eski takımı Porto’nun talip olduğu iddia edildi

Pepe’ye eski takımı Porto’nun talip olduğu iddia edildi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe, Vincent Janssen için Tottenham'la görüşmelere başladı

Fenerbahçe, Vincent Janssen için Tottenham'la görüşmelere başladı

Ali Koç'tan Altınordu'ya jest

Ali Koç'tan Altınordu'ya jest

Fenerbahçe'de ameliyat olan Aatif Chahechouhe en az 3 hafta yok

Fenerbahçe'de ameliyat olan Aatif Chahechouhe en az 3 hafta yok

Cocu Ozan Tufan'ın çabuk oynamasını istedi

Cocu Ozan Tufan'ın çabuk oynamasını istedi

Benfica, Ayew-Fenerbahçe transferini açıkladı

Benfica, Ayew-Fenerbahçe transferini açıkladı

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun tercihi A Milli Futbol Takımı olacak

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun tercihi A Milli Futbol Takımı olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.