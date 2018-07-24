Fenerbahçe, Vincent Janssen için Tottenham'la görüşmelere başladı

Sky Sports'un iddiasına göre; Fenerbahçe, Janssen'i yeniden kiralamak için Tottenham ile görüşmelere başladı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Vincent Janssen, sarı-lacivertli takıma dönmek istiyor. Kulübüyle yaptığı görüşmelerde ısrarını sürdüren Janssen, gelen tüm teklifleri reddetti.

Tottenham oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak ya da bonservisiyle satmak istiyordu ancak Janssen'in ısrarı sonuç verdi. Transferin hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.



