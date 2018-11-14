Yeni Volkan Demirel kararı! Kameni...

Fenerbahçe'de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında yabancı kontenjanında yer açmak için 28 kişilik kadroya dahil edilmeyen Carlos Kameni, geri dönmeye hazırlanırken Volkan Demirel için umutlar tükeniyor. Yönetim, kadroya alınmamasına rağmen, A takımla idman yapan ve hâlâ millî takımdaki yerini koruyan Kamerunlu file bekçisinin özveni ve disiplinini ödüllendirme kararı aldı.

Kameni'nin performansından memnun olan Erwin Koeman'ın da bu kararda etkisi büyük. Büyük bir sürpriz olmadığı takdirde, yıllık 2 milyon avro maaş alan Kameni, ikinci yarıda kadroda yer alacak.

VOLKAN BIRAKMAYACAK

Sezona Fenerbahçe kaptanı olarak başlayan, ancak yardımcı hoca olduğu dönemde Koeman ile tartışan ve Başkan vekili Semih Özsoy'la girdiği diyalog sonrası da kadro dışı bırakılan Volkan Demirel için ise tam tersi bir süreç söz konusu. "Gerekirse özür dilerim" diyen Volkan'a yönetimden henüz bir cevap gelmiş değil. Çalışmalarını Dereağzı'nda sürdüren tecrübeli file bekçisi için af umutları günden güne eriyor.

Volkan'ın bekleme sürecinde sportif direktör Damien Comolli ile Koeman'ın etkisi olduğu biliniyor. Bu ikili kaptanın Samandıra'ya dönmesine sıcak bakmıyor.

(Türkiye)

