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Fenerbahçe Yassine Benzia'yı kadrosuna kattı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.08.2018 23:46 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, akşam saatlerinde İstanbul'a getirdiği Yassine Benzia'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe Yassine Benzia'yı kadrosuna kattı

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, Yassine Benzia’yı Fransa'nın Lille OSC kulübünden satın alma opsiyonlu olarak bir seneliğine kiralamıştır. Cezayir milli takımında da forma giyen 1994 doğumlu Yassine Benzia’ya çubuklu formamız ile başarılar dileriz."

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Fenerbahçe Yassine Benzia

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