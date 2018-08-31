Fenerbahçe Yassine Benzia'yı kadrosuna kattı

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, Yassine Benzia’yı Fransa'nın Lille OSC kulübünden satın alma opsiyonlu olarak bir seneliğine kiralamıştır. Cezayir milli takımında da forma giyen 1994 doğumlu Yassine Benzia’ya çubuklu formamız ile başarılar dileriz."
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu (Şampiyonlar Ligi kura çekimi 2018/19)
Beşiktaş'ta Vagner Love Partizan maçının kadrosuna alınmadı!
Beşiktaş, Tolga Ciğerci'yi kadrosuna katmak istiyor
Nice, Galatasaray'dan Belhanda'yı kiralamak istiyor!
Fenerbahçe Jailson Marques Siqueira ile anlaştığını resmen açıkladı
Fenerbahçe'de Nuri Şahin transferi sinyali
Trabzonspor'da Burak Yılmaz Galatasaray maçını bekliyor
Avrupa'da iki bomba transfer birden!
Okuyucu Yorumları 0 yorum