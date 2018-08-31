Fenerbahçe Yassine Benzia'yı kadrosuna kattı

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, Yassine Benzia’yı Fransa'nın Lille OSC kulübünden satın alma opsiyonlu olarak bir seneliğine kiralamıştır. Cezayir milli takımında da forma giyen 1994 doğumlu Yassine Benzia’ya çubuklu formamız ile başarılar dileriz."



