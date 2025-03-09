Fenerbahçe'ye 12 milyon Euro'luk şok! Satın almak zorunda kalacaklar...

Fenerbahçe'nin Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat'ın sözleşmesinde bulunan opsiyonun zorunlu olduğu ortaya çıkmıştı. İtalyan devinin bu rakamı indirmeye sıcak bakması sarı-lacivertlileri sevindirmişti ancak bu kararlarından vazgeçtiler.

PERFORMANSI DÜŞTÜ

Son haftalarda gösterdiği performansla gözden düşen Sofyan Amrabat için Jose Mourinho olumsuz rapor verdi. Sezon başında zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Sofyan Amrabat için sarı-lacivertliler ilk hamleyi yaptı.

FIORENTINA ÖNCE TAMAM DEDİ SONRA REDDETTİ

12 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu olan Sofyan Amrabat için Fiorentina ile görüşen Fenerbahçe, bu rakamı 10 milyon Euro altına çekmek için pazarlıklara başlamıştı. İlk aşamada olumlu yanıt veren Fiorentina bu kararından vazgeçti ve masadan kalktı. İtalyan ekibinin pazarlık masasına oturmaması halinde sezon sonunda 12 milyon Euro ödenip Sofyan Amrabat alınmak zorunda kalacak.