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Fenerbahçe'ye 12 milyon Euro'luk şok! Satın almak zorunda kalacaklar...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.03.2025 07:48
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Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat konusunda ilginç bir gelişme yaşandı. Son dönemde gösterdiği performansla gözden iyice düşen Faslı oyuncu için zorunlu satın alma opsiyonu büyük problem yarattı.

Fenerbahçe'ye 12 milyon Euro'luk şok! Satın almak zorunda kalacaklar...
Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat

FAS Fas
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat'ın sözleşmesinde bulunan opsiyonun zorunlu olduğu ortaya çıkmıştı. İtalyan devinin bu rakamı indirmeye sıcak bakması sarı-lacivertlileri sevindirmişti ancak bu kararlarından vazgeçtiler.

PERFORMANSI DÜŞTÜ

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Son haftalarda gösterdiği performansla gözden düşen Sofyan Amrabat için Jose Mourinho olumsuz rapor verdi. Sezon başında zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Sofyan Amrabat için sarı-lacivertliler ilk hamleyi yaptı.

FIORENTINA ÖNCE TAMAM DEDİ SONRA REDDETTİ

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12 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu olan Sofyan Amrabat için Fiorentina ile görüşen Fenerbahçe, bu rakamı 10 milyon Euro altına çekmek için pazarlıklara başlamıştı. İlk aşamada olumlu yanıt veren Fiorentina bu kararından vazgeçti ve masadan kalktı. İtalyan ekibinin pazarlık masasına oturmaması halinde sezon sonunda 12 milyon Euro ödenip Sofyan Amrabat alınmak zorunda kalacak.

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