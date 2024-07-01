Fenerbahçe'ye 70 milyon Euro'luk golcü geliyor! Jose Mourinho istedi...

Fenerbahçe'de taraftarı ayağa kaldıracak bir transfer için görüşmeler başladı. Liverpool ile yollarını ayırmaya hazırlanan Nunez için girişimlere başlayan sarı-lacivertliler, golcü transferini noktalamak istiyor.

MOURINHO TALEP ETTİ

Dzeko'nun yerine daha genç ve hızlı bir santrfor isteyen Mourinho, Liverpool'dan ayrılacağı öğrenilen Nunez ile iletişime geçti. Menajeri Jorge Mendes'e talimat veren Portekizli çalıştırıcı, yıldız oyuncuyu ikna etmek için görüşmelere başladı.

PİYASA DEĞERİ 70 MİLYON EURO

Liverpool'a 2022 yılında Portekiz ekibi Benfica'dan 85 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Nunez'in güncel piyasa değeri 70 milyon euro civarında... Fenerbahçe'nin Nunez'i kiralamak için büyük aşama kaydettiği ifade edildi.

PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Liverpool'dan ayrılacağına kesin gözüyle bakılan Nunez, sosyal medya hesabından Liverpool'a ait paylaşımlarını sildi.





