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Fenerbahçe'ye 70 milyon Euro'luk golcü geliyor! Jose Mourinho istedi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.07.2024 16:29
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho ile menajeri Jorge Mendes, Liverpool'un golcü oyuncusu Darwin Nunez için devreye girdi.

Fenerbahçe'ye 70 milyon Euro'luk golcü geliyor! Jose Mourinho istedi...
Darwin Nunez

Darwin Nunez

URU Uruguay
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
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Fenerbahçe'de taraftarı ayağa kaldıracak bir transfer için görüşmeler başladı. Liverpool ile yollarını ayırmaya hazırlanan Nunez için girişimlere başlayan sarı-lacivertliler, golcü transferini noktalamak istiyor.

MOURINHO TALEP ETTİ

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Dzeko'nun yerine daha genç ve hızlı bir santrfor isteyen Mourinho, Liverpool'dan ayrılacağı öğrenilen Nunez ile iletişime geçti. Menajeri Jorge Mendes'e talimat veren Portekizli çalıştırıcı, yıldız oyuncuyu ikna etmek için görüşmelere başladı.

PİYASA DEĞERİ 70 MİLYON EURO

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Liverpool'a 2022 yılında Portekiz ekibi Benfica'dan 85 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Nunez'in güncel piyasa değeri 70 milyon euro civarında... Fenerbahçe'nin Nunez'i kiralamak için büyük aşama kaydettiği ifade edildi.

PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

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Liverpool'dan ayrılacağına kesin gözüyle bakılan Nunez, sosyal medya hesabından Liverpool'a ait paylaşımlarını sildi.

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe
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