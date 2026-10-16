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Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber! Taraftarların hayallerini yıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa müsabakasında sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Marco Asensio'nun sağlık durumu netleşmedi. İspanyol yıldız, Süper Lig'deki Alanyaspor karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen son antrenmanda da takımla çalışamadı.

Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber! Taraftarların hayallerini yıktı
Emre Şen
Marco Asensio

Marco Asensio

İSP İspanya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi kulvarında oynanan Aston Villa maçını kaçıran Marco Asensio'nun durumu tazeliğini korurken, tecrübeli futbolcudan kritik mücadele öncesinde olumsuz bir haber daha geldi.

SON ANTRENMANDA DA YER ALMADI

Fenerbahçe ye Asensio dan kötü haber! Taraftarların hayallerini yıktı 1

Alanyaspor maçı hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren sarı-lacivertli ekipte, İspanyol yıldız son çalışmaya dahil edilmedi. Müsabakadan önceki son saha antrenmanında takımla birlikte çalışmalara katılamayan tecrübeli hücum oyuncusu, teknik heyet ve taraftarlar arasında endişe yarattı.

SAĞLIK HEYETİ TEDAVİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Fenerbahçe ye Asensio dan kötü haber! Taraftarların hayallerini yıktı 2

Kulüp sağlık heyetinden alınan bilgilere göre 30 yaşındaki futbolcunun tedavisine tesislerde devam ediliyor. Yıldız oyuncunun rehabilitasyon ve tedavi süreci titizlikle takip edilirken, saha çalışmalarına ne zaman başlayacağına dair sağlık ekibi tarafından detaylı bir açıklama yapılmadı.

ALANYASPOR MAÇINDA OYNAMASI ZORA GİRDİ

Fenerbahçe ye Asensio dan kötü haber! Taraftarların hayallerini yıktı 3

Gördüğü tedavi süreci nedeniyle takımla taktik antrenmanlarda yer alamayan İspanyol yıldızın Corendon Alanyaspor karşısında forma giyme ihtimali oldukça zayıfladı. Teknik heyetin, oyuncunun sakatlığının nüksetmemesi ve tam olarak hazır hale gelmesi adına riske edilmemesi yönünde karar alabileceği öğrenildi.

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