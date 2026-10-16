Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber! Taraftarların hayallerini yıktı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi kulvarında oynanan Aston Villa maçını kaçıran Marco Asensio'nun durumu tazeliğini korurken, tecrübeli futbolcudan kritik mücadele öncesinde olumsuz bir haber daha geldi.

SON ANTRENMANDA DA YER ALMADI

Alanyaspor maçı hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren sarı-lacivertli ekipte, İspanyol yıldız son çalışmaya dahil edilmedi. Müsabakadan önceki son saha antrenmanında takımla birlikte çalışmalara katılamayan tecrübeli hücum oyuncusu, teknik heyet ve taraftarlar arasında endişe yarattı.

SAĞLIK HEYETİ TEDAVİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kulüp sağlık heyetinden alınan bilgilere göre 30 yaşındaki futbolcunun tedavisine tesislerde devam ediliyor. Yıldız oyuncunun rehabilitasyon ve tedavi süreci titizlikle takip edilirken, saha çalışmalarına ne zaman başlayacağına dair sağlık ekibi tarafından detaylı bir açıklama yapılmadı.

ALANYASPOR MAÇINDA OYNAMASI ZORA GİRDİ

Gördüğü tedavi süreci nedeniyle takımla taktik antrenmanlarda yer alamayan İspanyol yıldızın Corendon Alanyaspor karşısında forma giyme ihtimali oldukça zayıfladı. Teknik heyetin, oyuncunun sakatlığının nüksetmemesi ve tam olarak hazır hale gelmesi adına riske edilmemesi yönünde karar alabileceği öğrenildi.