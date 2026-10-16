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Fenerbahçe'ye Aston Villa maçı sonrası piyango vurdu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan mücadele esnasında Aston Villa yönetiminin, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Oğuz Aydın için sarı-lacivertli idarecilerle bir görüşme gerçekleştirdiği ve oyuncunun transfer şartlarını sorduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'ye Aston Villa maçı sonrası piyango vurdu!
Emre Şen
Oğuz Aydın

Oğuz Aydın

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan karşılaşma sırasında sarı-lacivertli kulübün genç yıldızı Oğuz Aydın için transfer borsasını hareketlendirecek dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Mücadelede sergilediği hırslı ve etkili oyunla İngiliz ekibinin dikkatini çekmeyi başaran milli futbolcu, maç esnasında Protokol Tribünü'nde iki kulüp yöneticileri arasında ana gündem maddelerinden biri haline geldi.

İNGİLİZ KULÜBÜNDEN OĞUZ AYDIN'A YAKIN TAKİP

Fenerbahçe ye Aston Villa maçı sonrası piyango vurdu! 1

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Aston Villa yöneticileri karşılaşma esnasında bir araya geldikleri Fenerbahçeli idarecilere Oğuz Aydın'ın durumunu sordu. İngiliz ekibinin kurmaylarının, sarı-lacivertli yöneticilere milli futbolcunun bonservis maliyeti, kulüpteki mevcut durumu ve olası bir transferdeki şartları hakkında sorular yönelttiği öğrenildi.

"NE KADARA ALDINIZ, NASIL BİR OYUNCU?"

Fenerbahçe ye Aston Villa maçı sonrası piyango vurdu! 2

Görüşme sırasında Aston Villa cephesinin genç kanat oyuncusunun sahadaki performansını ve potansiyelini son derece beğendiği ifade edildi. İngiliz idarecilerin Fenerbahçeli yöneticilere "Ne kadara aldınız, nasıl bir oyuncu?" şeklinde sorular sorarak milli futbolcu hakkında detaylı bilgi topladığı, oyuncunun teknik kapasitesi ve fiziksel gelişimine dair olumlu notlar aldığı aktarıldı.

SAHADAKİ MÜCADELESİYLE TEK BAŞINA AYAKTA KALDI

Fenerbahçe ye Aston Villa maçı sonrası piyango vurdu! 3

Ağır mağlubiyete rağmen sahadaki çabasıyla öne çıkan Oğuz Aydın, hücum hattında ve savunma geçişlerinde gösterdiği reaksiyonla maçı takip eden gözlemcilerin takdirini kazandı. Karşılaşma boyunca kanat organizasyonlarında sorumluluk alan genç futbolcu, rakip savunmayı zorlayan ender sarı-lacivertli isimlerden biri olarak dikkat çekti.

PREMIER LİG EKİBİNİN LİSTESİNE GİRDİ

Fenerbahçe ye Aston Villa maçı sonrası piyango vurdu! 4

Ağır skora rağmen bireysel performansıyla İngiliz temsilcisinin radarını girmeyi başaran Oğuz Aydın için Aston Villa'nın gözlemci ekibinin önümüzdeki süreçte de takip sürdüreceği belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin ise sezon başında kadrosuna kattığı genç oyuncu için gelebilecek olası resmi teklifler karşısındaki tutumu ve oyuncunun kariyer planlaması ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

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