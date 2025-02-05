Fenerbahçe'ye büyük talihsizlik! Erzurumspor maçında yaşanan 40 yılda bir denk gelir...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda farklı kazanmasına rağmen buruk bir sevinç yaşadı. 5-0'lık skorla gövde gösterisi yapan sarı-lacivertlilerde 3 oyuncu maça devam edemedi...

YERİNE GİRDİ, O DA SAKATLANDI

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Erzurumspor FK ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadelede 3 oyuncu değişikliğini zorunlu olarak yaptı. Karşılaşmaya 11’de başlayan Alexander Djiku, sakatlığı nedeniyle devam edemedi ve 55. dakikada yerini Diego Carlos’a bıraktı. Brezilyalı futbolcu oyuna girmesinden 4 dakika sonra kendini yere bıraktı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe’nin sağlık ekiplerini sahaya çağırmasıyla ilk müdahalesi yapılan Carlos da sahadan çıkmak zorunda kaldı.

YERİNE GİREN DİĞER OYUNCU DA SAKATLANDI

Kenara gelen Diego Carlos’un yerine 61. dakikada Yusuf Akçiçek dahil oldu. Yusuf ise girdiği ikili mücadele sonrası yerde sakatlandı ve 75. dakikada yerini Filip Kostic’e bıraktı.