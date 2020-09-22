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Fenerbahçe'ye Cavani'den haber var!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.09.2020 19:10 | Son Güncelleme

Kosovalı golcü Vedat Muriqi'yi Serie A ekibi Lazio'ya gönderen Fenerbahçe'nin forvet için gündemine aldığı isimlerden biri de Cavani oldu. Sarı lacivertli takıma Urguaylı forvetten kötü haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye Cavani'den haber var!

Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olmasının ardından forvet arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden biri de Edinson Cavani olmuştu. Sarı-lacivertli takımın, Uruguaylı golcüyü kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.

ATLETICO DA TALİP OLDU

PSG ile sözleşmesi biten yıldız futbolcunun hangi takıma transfer olacağı merak edilirken, Real Madrid'in Uruguaylı golcü için devreye girdiği öğrenildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Madrid ekibi, Fenerbahçe'nin yanı sıra Atletico Madrid'in de takıma kazandırmak istediği tecrübeli futbolcu ile görüşmelere başladı.Bonservisi elinde olan yıldız futbolcunun, geçtiğimiz günlerde kendisini Barcelona'ya önerdiği ancak Katalan ekibinin bu teklifi şimdilik geri çevirdiği öne sürülmüştü.

ANLAŞMA SAĞLANDI!

Aletico'nun ilk yapılan görüşmeden olumlu sonuç aldığı ve yıldız oyuncunun menajeri ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Sözleşme detaylarındaki ufak pürüzlerin giderilmesinden sonra bu transfer resmen açıklanacak.

Kariyerinde 556 maçta forma giyen Edinson Cavani, 341 gol ve 65 asist kaydetti.

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