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Fenerbahçe'ye derbi öncesi Ake ve Asensio'dan kötü haber!

Fenerbahçe, sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Nathan Ake’nin sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı. İki futbolcunun sahalara dönüş süresi belli oldu.

Fenerbahçe'ye derbi öncesi Ake ve Asensio'dan kötü haber!
Burak Kavuncu
Nathan Ake

Nathan Ake

HOL Hollanda
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Marco Asensio’nun sol dizinden ameliyat olduğunu, Nathan Aké’nin ise sağ bacak arka adalesinde sakatlık tespit edildiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, iki oyuncunun da tedavi ve rehabilitasyon sürecine ilişkin tahmini süreyi açıkladı.

MARCO ASENSIO 3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Fenerbahçe ye derbi öncesi Ake ve Asensio dan kötü haber! 1

Fenerbahçe’nin açıklamasına göre Marco Asensio, sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya’da, kulüp doktorunun gözetiminde artroskopik operasyon geçirdi. Başarılı geçtiği belirtilen operasyonun ardından İspanyol futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi bekleniyor.

"Futbolcumuz Marco Asensio, sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya’da, kulüp doktorumuzun gözetiminde başarılı bir artroskopik operasyon geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülmektedir.

Dün akşam oynanan Slavia Prag karşılaşmasında sakatlık yaşayan futbolcumuz Nathan Aké’nin, Ataşehir Medicana Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi ve kulüp doktoru tarafından yapılan muayene sonucunda sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesi öngörülmektedir. "

NATHAN AKE’NİN SAKATLIĞI BELLİ OLDU

Fenerbahçe ye derbi öncesi Ake ve Asensio dan kötü haber! 2

Sarı-lacivertlilerin Slavia Prag karşılaşmasında sakatlık yaşayan futbolcusu Nathan Ake’nin de sağlık durumu netlik kazandı. Ataşehir Medicana Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi ve kulüp doktorunun muayenesi sonucunda Ake’nin sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edildi.

AKE İÇİN 3 HAFTALIK TEDAVİ SÜRECİ

Fenerbahçe ye derbi öncesi Ake ve Asensio dan kötü haber! 3

Fenerbahçe, Hollandalı futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesinin öngörüldüğünü bildirdi. Böylece sarı-lacivertli ekipte Asensio’nun yaklaşık 3 ay, Ake’nin ise yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İki futbolcunun da gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisisinde oynaması beklenmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Marco Asensio Sakatlık fenerbahçe Nathan Ake
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
asensio sakat diye haber çıktığında yalanlayan fenerbahçe yönetimi nerde şimdi ?
gidin gidin hepiniz zaten sakatsınız
bu Fenerbahçe Sağlık ekibi ile ilgili büyük endişelerim var
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