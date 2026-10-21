Fenerbahçe'ye derbi öncesi Ake ve Asensio'dan kötü haber!

Fenerbahçe, Marco Asensio’nun sol dizinden ameliyat olduğunu, Nathan Aké’nin ise sağ bacak arka adalesinde sakatlık tespit edildiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, iki oyuncunun da tedavi ve rehabilitasyon sürecine ilişkin tahmini süreyi açıkladı.

MARCO ASENSIO 3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Fenerbahçe’nin açıklamasına göre Marco Asensio, sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya’da, kulüp doktorunun gözetiminde artroskopik operasyon geçirdi. Başarılı geçtiği belirtilen operasyonun ardından İspanyol futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi bekleniyor.

"Futbolcumuz Marco Asensio, sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya’da, kulüp doktorumuzun gözetiminde başarılı bir artroskopik operasyon geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülmektedir.

Dün akşam oynanan Slavia Prag karşılaşmasında sakatlık yaşayan futbolcumuz Nathan Aké’nin, Ataşehir Medicana Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi ve kulüp doktoru tarafından yapılan muayene sonucunda sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesi öngörülmektedir. "

NATHAN AKE’NİN SAKATLIĞI BELLİ OLDU

Sarı-lacivertlilerin Slavia Prag karşılaşmasında sakatlık yaşayan futbolcusu Nathan Ake’nin de sağlık durumu netlik kazandı. Ataşehir Medicana Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi ve kulüp doktorunun muayenesi sonucunda Ake’nin sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edildi.

AKE İÇİN 3 HAFTALIK TEDAVİ SÜRECİ

Fenerbahçe, Hollandalı futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesinin öngörüldüğünü bildirdi. Böylece sarı-lacivertli ekipte Asensio’nun yaklaşık 3 ay, Ake’nin ise yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İki futbolcunun da gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisisinde oynaması beklenmiyor.