Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag ile karşılaşan Fenerbahçe, Nathan Ake’nin yaşadığı sakatlıkla sarsıldı. Gelecek hafta Galatasaray’a deplasmanda konuk olacak sarı-lacivertlilerde, tecrübeli oyuncunun derbide forma giyip giyemeyeceği merak konusu oldu.
Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında mücadeleye hızlı başlayarak Oğuz Aydın ve Mason Greenwood’un golleriyle skoru 2-0’a getirdi. Ancak Guendouzi’nin pas hatasının ardından gelen golle skor 2-1’e dönerken Nathan Ake’nin karşılaşmaya devam edememesi sarı-lacivertli ekipte moralleri bozdu.
Fenerbahçe’nin Slavia Prag ile oynadığı Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Nathan Ake sakatlık yaşadı. Tecrübeli futbolcunun karşılaşmayı sürdürememesi, teknik heyeti düşündürürken oyuncunun durumunun yapılacak kontrollerin ardından netleşmesi bekleniyor.
Sarı-lacivertli ekip, Slavia Prag karşılaşmasının ardından gözünü Süper Lig’de oynanacak Galatasaray derbisine çevirecek. Fenerbahçe, gelecek hafta ezeli rakibine deplasmanda konuk olacak. Nathan Ake’nin sakatlığının ciddiyeti ve derbide forma giyip giyemeyeceği, yapılacak değerlendirmelerin ardından belli olacak.
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