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Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi

Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesi Nathan Ake endişesi yaşanıyor. Slavia Prag karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen yıldız futbolcunun durumunun, yapılacak kontrollerin ardından netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
Burak Kavuncu
Nathan Ake

Nathan Ake

HOL Hollanda
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag ile karşılaşan Fenerbahçe, Nathan Ake’nin yaşadığı sakatlıkla sarsıldı. Gelecek hafta Galatasaray’a deplasmanda konuk olacak sarı-lacivertlilerde, tecrübeli oyuncunun derbide forma giyip giyemeyeceği merak konusu oldu.

15 DAKİKADA 3 GOL BİRDEN!

Fenerbahçe ye Galatasaray derbisi öncesi sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi 1

Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında mücadeleye hızlı başlayarak Oğuz Aydın ve Mason Greenwood’un golleriyle skoru 2-0’a getirdi. Ancak Guendouzi’nin pas hatasının ardından gelen golle skor 2-1’e dönerken Nathan Ake’nin karşılaşmaya devam edememesi sarı-lacivertli ekipte moralleri bozdu.

NATHAN AKE MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe ye Galatasaray derbisi öncesi sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi 2

Fenerbahçe’nin Slavia Prag ile oynadığı Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Nathan Ake sakatlık yaşadı. Tecrübeli futbolcunun karşılaşmayı sürdürememesi, teknik heyeti düşündürürken oyuncunun durumunun yapılacak kontrollerin ardından netleşmesi bekleniyor.

GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ ENDİŞE

Sarı-lacivertli ekip, Slavia Prag karşılaşmasının ardından gözünü Süper Lig’de oynanacak Galatasaray derbisine çevirecek. Fenerbahçe, gelecek hafta ezeli rakibine deplasmanda konuk olacak. Nathan Ake’nin sakatlığının ciddiyeti ve derbide forma giyip giyemeyeceği, yapılacak değerlendirmelerin ardından belli olacak.

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Slavia Prag fenerbahçe şampiyonlar ligi Nathan Ake
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