Fenerbahçe'ye geri dönen Samatta'dan olay yaratan paylaşım

Edin Dzeko'yu renklerine bağlayan Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Mbwana Samatta'nın çektiği video sosyal medyanın gündemine oturdu.

SAMATTA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Kiralık sözleşmesi sona eren Samatta Fenerbahçe'ye geri döndü. Samatta'nın paylaştığı şarkıda, "Estağfirullah, benden nefret ediyorlar ama elhamdülillah ben iyiyim." sözleri yer alıyor.

TAKIMDAN GÖNDERİLECEK

Fenerbahçe'nin takımdan göndermeyi planladığı Samatta, yeni sezon kampına dahil edilecek fakat lisansı çıkartılmayacak. Gelecek herhangi bir teklifi kabul etmeyi planlayan sarı-lacivertliler beklemeye geçmiş durumda.



