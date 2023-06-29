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Fenerbahçe'ye geri dönen Samatta'dan olay yaratan paylaşım

29.06.2023 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'nın paylaşımı gündeme oturdu. İsmail Kartal ile yola devam etme kararı alan sarı-lacivertlilerde kiralıktan geri dönecek Samatta çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'ye geri dönen Samatta'dan olay yaratan paylaşım

Edin Dzeko'yu renklerine bağlayan Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Mbwana Samatta'nın çektiği video sosyal medyanın gündemine oturdu.

SAMATTA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

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Kiralık sözleşmesi sona eren Samatta Fenerbahçe'ye geri döndü. Samatta'nın paylaştığı şarkıda, "Estağfirullah, benden nefret ediyorlar ama elhamdülillah ben iyiyim." sözleri yer alıyor.

TAKIMDAN GÖNDERİLECEK

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Fenerbahçe'nin takımdan göndermeyi planladığı Samatta, yeni sezon kampına dahil edilecek fakat lisansı çıkartılmayacak. Gelecek herhangi bir teklifi kabul etmeyi planlayan sarı-lacivertliler beklemeye geçmiş durumda.


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