Fenerbahçe'ye Giuliano için Gremio'dan 10 milyon Euro'luk teklif

Brezilya'nın Esportesi Interativo kanalı, Gremio'nun Fenerbahçe'de forma giyen eski oyuncusu Giuliano için teklifte bulunduğunu yazdı.

Haberde Brezilya’da transfer tahtasının Salı günü kapanacağı hatırlatılırken, Gremio yönetiminin teknik direktör Renato Gaucho’nun isteğiyle Fenerbahçe'ye teklif yaptığı duyuruldu. Zenit’e gitmeden önce Gremio’da forma giyen Giuliano’nun da Brezilya Milli Takımı’na seçilebilmek için ülkesine dönmeye sıcak baktığını belirtti.

Sambacı, 2018 Dünya Kupası için kadroya çağrılmamıştı. Bu transfer gelişmesinde teklif edilen bonservis bedeliyle ilgili ayrıntı verilmedi. Ancak 10 milyon Euro olduğu konuşuluyor. (Akşam)

