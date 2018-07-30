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Fenerbahçe'ye Giuliano için Gremio'dan 10 milyon Euro'luk teklif

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.07.2018 09:53 | Son Güncelleme

Artur’u 31 milyon Euro'ya Barcelona’ya, Bolanos’u ise 2.57 milyon Euro’ya Meksika’ya satan Gremio’nun, Fenerbahçe'nin yıldızı Giuliano’yu geri istediği haberi iddia edildi.

Fenerbahçe'ye Giuliano için Gremio'dan 10 milyon Euro'luk teklif

Brezilya'nın Esportesi Interativo kanalı, Gremio'nun Fenerbahçe'de forma giyen eski oyuncusu Giuliano için teklifte bulunduğunu yazdı.

Haberde Brezilya’da transfer tahtasının Salı günü kapanacağı hatırlatılırken, Gremio yönetiminin teknik direktör Renato Gaucho’nun isteğiyle Fenerbahçe'ye teklif yaptığı duyuruldu. Zenit’e gitmeden önce Gremio’da forma giyen Giuliano’nun da Brezilya Milli Takımı’na seçilebilmek için ülkesine dönmeye sıcak baktığını belirtti.

Sambacı, 2018 Dünya Kupası için kadroya çağrılmamıştı. Bu transfer gelişmesinde teklif edilen bonservis bedeliyle ilgili ayrıntı verilmedi. Ancak 10 milyon Euro olduğu konuşuluyor. (Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
Giuliano gremio Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
10 m artı yanında juninho Capixaba sol bek 21 yaşında değeri 900 bin onu alın.
satın geçin para lazım bu adama bir türlü ısınamadım
oyun sistemize uymayan bir adam hemen gonderin Bolasie,,Pjaca,Bony,Kurt Zouma ve 1 Solbek alin
14.5M € + Juninho Capixaba olsun o.
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