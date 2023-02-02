Fenerbahçe'ye imza atan Emre Demir takımdan ayrılıyor! Yeni adresi herkesi şaşırttı...

Fenerbahçe, Barcelona forması giyen orta saha oyuncusu Emre Demir’in transferini resmi olarak duyurmuştu. Sarı-lacivertliler, genç oyuncu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ligin geriye kalan haftalarında kadroya girmekte zorlanacak oyuncunun tecrübe kazanması için kiralamayı düşünen Fenerbahçe işi bitirdi.

“BİR AN ÖNCE ÇUBUKLU FORMAYI GİYMEK İSTİYORUM” DEDİ AMA...

Emre Demir, “Çok heyecanlıyım, çünkü buraya geldiğim için çok mutluyum. Menajerim Ahmet Bulut bana ‘Fenerbahçe kulübü seni istiyor’ diye söylediğinde çok heyecanlandım, olması için de kendisiyle konuştum. Burada olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bir an önce taraftarımızın önüne çıkmak ve çubuklu formayı giymek istiyorum. Taraftarlarımızdan çok fazla destek mesajı geldi. Herkese teşekkür ederim. İnşallah şampiyonluğun bu sene geleceğine inanıyorum” şeklinde konuşmuştu.

YARIM SEZON KİRALIK OLARAK GİDİYOR

Fenerbahçe, Emre Demir’i sezon sonuna kadar 1. Lig ekibi Samsunspor’a kiralık olarak verdi. Maç kondisyonu kazanması için bu hamleyi yapan sarı-lacivertliler kısa süre içinde bu transferi resmi olarak duyuracak.

