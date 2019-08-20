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Fenerbahçe'ye kötü haber! Victor Moses sakatlandı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.08.2019 08:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yendiği maçta Victor Moses sakatlandı. Nijeryalı futbolcunun durumu bugün netleşecek.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Victor Moses sakatlandı

Fenerbahçe'nin 5-0 kazanılan Gazişehir maçında ilk golü atan Victor Moses, 4. golün asistini yaptı. Moses gol pasını verdiği sırada sakatlandı ve yerden kalkamadı.

Oyuna devam edemeyen Nijeryalı futbolcunun ilk kontrollerinde ön üst adalesinde zorlanma tespit edildi. Moses'ın durumu bugün belli olacak.

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Fenerbahçe victor moses

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