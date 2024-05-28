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Fenerbahçe'yi bekleyen kabus! Ersun Yanal açıkladı... "10 sene daha şampiyon olamazlar"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.05.2024 12:17
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Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Sarı-Lacivertlilerin eski çalıştırıcılarından Ersun Yanal dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'yi bekleyen kabus! Ersun Yanal açıkladı... "10 sene daha şampiyon olamazlar"

Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında Galatasaray Konyaspor'u 3-1 ile geçerken 24. şampiyonluğunu da ilan etmiş oldu.

99 puanla ikinci olan ve sezonu kupasız tamamlayan Fenerbahçe cephesinde ise seçim süreci yaşanırken, daha önce Fenerbahçe teknik direktörlüğünü de yapan ve sarı-lacivertlilere son şampiyonluğunu yaşatan Ersun Yanal’dan sezona dair ilginç bir yorum geldi.

"GALATASARAY SAHA İÇİNDE KALDI"

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Galatasaray’ın Fenerbahçe’nin aksine saha içinde kalmayı başardığını söyleyen Ersun Yanal, "Bir takım 102 puan aldı şampiyon oldu, bir takım 99 puanla ikinci oldu. Böyle bir sezon daha önce yaşanmadı. Galatasaray her ne olursa olsun saha içinde kalmayı başardı" dedi.

"10 SENE DAHA BEKLER"

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Fenerbahçe’nin değişime ihtiyacı olduğunu söyleyen Yanal, "Galatasaray seçim yaptı. Farkında mısınız, hangimiz konuştuk? Ligin önemi önüne geçti mi Galatasaray seçimi? Fenerbahçe de yapacak. Fenerbahçe'de hoca adayları çıkartıldı açıklandı. Derbide Galatasaray'ı yendi neredeyse şampiyon olmuş gibi sevindiler. Tamam bileğinin hakkıyla yendin ama bu sevinci bu kadar abartmak bence bu sezonun en büyük hatalarından biri. Şampiyon olmasan da Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki saygınlığı da önemlidir. Fenerbahçe'nin değişime ihtiyacı var. Kurumsal olmaya ihtiyacı var. Bu değişimi yapmazsa bir 10 sene daha şampiyonluğu bekler" ifadelerini kullandı.

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