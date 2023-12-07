Fenerbahçe'yi iki kez çalıştıran Vitor Pereira, Süper Lig'den gelen teklifi reddetti!

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2015/16 sezonunda ve 2021/22 sezonunun yarısında çalıştırmış olan Vitor Pereira, son olarak Brezilya ekibi Flamengo'nun teknik direktörlüğünü yapmıştı. Flamengo'dan 10 Nisan 2023 tarihinde ayrılan Portekizli çalıştırıcı için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

VITOR PEREIRA'YA TEKLİF YAPILDI

Maisfutebol'un haberine göre Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Adanma Demirspor, Vitor Pereira'ya teklif götürdü.

Adana ekibiyle görüşen 55 yaşındaki teknik direktörün gelen teklifi reddettiği ifade edildi.

4 Aralık tarihinde Patrick Kluivert ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Mavi Şimşekler, teknik direktör arayışlarına başlamıştı.

Adana Demirspor'un Andrea Pirlo, Fabio Cannavaro ve Bruno Genesio ile ilgilendiği iddiaları da öne sürülmüştü.





