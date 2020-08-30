SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fenerbahçe'yi reddeden Fortounis, Galatasaray'a geliyor!

Fenerbahçe'yi reddeden Fortounis, Galatasaray'a geliyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.08.2020 22:26 | Son Güncelleme

Orta saha transferi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu bölgeye en az iki takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen ancak sarı-lacivertli kulübün teklifini reddeden Fortounis'i renklerine bağlamak için harekete geçti.

Fenerbahçe'yi reddeden Fortounis, Galatasaray'a geliyor!

Yeni sezon için çalışmalarına hummalı bir şekilde devam eden Galatasaray'da şu ana dek 5 transfer resmen açıklanmış durumda.Yeni sezona, yeni isimlerle şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan sarı-kırmızılılar, transferde hata yapmak istemezken listesinde bulunan isimlerle de temaslarına devam ediyor.

Son olarak Olympiakos forması giyen Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katan Aslan, Yunan ekibinden bir isimle daha yakın temas halinde.Özellikle orta saha mevki için arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Başkan Mustafa Cengiz açıklamasında "Beklentimiz büyük. En büyük gücümüz taraftarlarımızın bizden beklentisi var; özellikle orta sahaya transferler istiyorlar, çok haklılar."Ben de bir taraftar olarak aynı istekleri yapıyorum. 2,5-3 yılda 38'e yakın futbolcu transfer etmemize rağmen, devamlı beklentilerimiz üst düzeyde. Çünkü Galatasaray üst düzey bir takım." ifadelerini kullanmıştı.

"FORTOUNIS GİDEBİLİR"

Sarı-kırmızılılarda Belhanda ile de ayrılık gündemdeyken Yunanistan'dan sıcak bir haber geldi.Galatasaray, Olympiakos'un kaptanlığını yapan ve geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin de ciddi şekilde ilgilendiği Konstantinos Fortounis ile ilgilendiği belirtildi.Yunan ekibinin eski oyuncularından Petros Xanthopoulos, 27 yaşındaki oyuncuya Galatasaray'a gitmesini önerirken, "Genellikle oyunculara Türkiye'ye gitmesini önermem. Her oyuncu da ne istediğini herkesten iyi bilir ancak Galatasaray büyük bir takım.İşin finansal yönü de var ancak Türkiye'de takımların finansal problemleri olduğunu da biliyoruz. Finansal açıdan iyi bir teklif olursa, Fortounis gidebilir" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'Yİ REDDETMİŞTİ

Yunan oyuncu, geçen sezon başında 4 yıllık yeni sözleşme imzaladıktan sonra Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etmediğini söylemişti.Fortounis, "Yalan söylemeyeceğim, Fenerbahçe'den teklif aldım. Daha önce de çok söyledim, Olympiakos'tan ayrılırsam, çok daha iyi bir takıma gitmek isterim. Burada iyi hissediyorum ve iyi bir birlikteliğimiz var." demişti.

FORTOUNIS KİMDİR?

Olympiakos'ta toplam 216 maça çıkan ve orta sahanın her yerinde oynayabilen 27 yaşındaki futbolcu, toplam 70 gol ve 64 asistlik performans sergiledi.16 Ekim 1992 Trikala doğumlu olan Fortunis 1.83 boyunda ve 10 numara mevkiinde forma giyiyor. 26 yaşındaki yıldız isim futbola doğduğu kent olan Trikala'da başladı. Fortunis daha sonra sırasıyla Asteras Tripolis, Kaiserslautern ve Olympiakos formaları giydi.26 yaşındaki futbolcu 2014-2015 sezonundan bu yana Olympiakos forması giyiyor. Yenetekli futbolcunun Olympiakos ile 4 şampiyonluğu bulunuyor. Bu sezon takımında 20 maça çıkan Yunan 10 numara 3 gol atıp, 4 asist yapma başarısı gösterdi.Piyasa değeri 8 milyon Euro olan Kostas Fortunis'in 2020 yılının haziran ayında sözleşmesi sona eriyor. Olympiakos altyapısını erken terk edip 16 yaşında Yunan ikinci ligi ekiplerinden Trikala'ya transfer olduktan sonra kendisini 2 yıl içerisinde önce Asteras Tripoli, sonra da Otto Rehhagel'in tavsiyesiyle 1. FC Kaiserslautern'de buldu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
3 büyüklüğünde depremlerle sallanan Balıkesir'e şok uyarı3 büyüklüğünde depremlerle sallanan Balıkesir'e şok uyarı
Galatasaray'da flaş ayrılık! Fatih Terim şaşkın...Galatasaray'da flaş ayrılık! Fatih Terim şaşkın...
Trabzonspor kritik virajda!Trabzonspor kritik virajda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Tarihi Gazi Koşusu'nun galibi belli oldu!
Tarihi Gazi Koşusu'nun galibi belli oldu!
Galatasaraylı yıldıza 20 milyon euro!
Galatasaraylı yıldıza 20 milyon euro!
Vedat Muriqi resmen Lazio'da!
Vedat Muriqi resmen Lazio'da!
Kasıklarına dövme yaptırdı... Sonrasında isyan etti!
Kasıklarına dövme yaptırdı... Sonrasında isyan etti!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti
İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti
Arda Turan'ın alacağı maaş herkesi şaşırttı
Arda Turan'ın alacağı maaş herkesi şaşırttı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'yi reddeden Fortounis, Galatasaray'a geliyor!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
Galatasaray'da flaş ayrılık! Fatih Terim şaşkın...
Newcastle United, Galatasaraylı Marcao'ya 20 milyon euro teklif etti
Galatasaraylı yıldıza 20 milyon euro!
Mario Lemina resmen Fulham'da!
Mario Lemina'nın transferi tamamlandı!
Gomis hat-trick yaptı, şampiyon El-Hilal
Gomis'in takımı şampiyon oldu
Galatasaray forması giyen Marcao, Newcastle United'e transfer oluyor
Yıldız oyuncu Galatasaray'dan ayrılıyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.