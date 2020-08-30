Fenerbahçe'yi reddeden Fortounis, Galatasaray'a geliyor!

Yeni sezon için çalışmalarına hummalı bir şekilde devam eden Galatasaray'da şu ana dek 5 transfer resmen açıklanmış durumda.Yeni sezona, yeni isimlerle şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan sarı-kırmızılılar, transferde hata yapmak istemezken listesinde bulunan isimlerle de temaslarına devam ediyor.

Son olarak Olympiakos forması giyen Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katan Aslan, Yunan ekibinden bir isimle daha yakın temas halinde.Özellikle orta saha mevki için arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Başkan Mustafa Cengiz açıklamasında "Beklentimiz büyük. En büyük gücümüz taraftarlarımızın bizden beklentisi var; özellikle orta sahaya transferler istiyorlar, çok haklılar."Ben de bir taraftar olarak aynı istekleri yapıyorum. 2,5-3 yılda 38'e yakın futbolcu transfer etmemize rağmen, devamlı beklentilerimiz üst düzeyde. Çünkü Galatasaray üst düzey bir takım." ifadelerini kullanmıştı.

"FORTOUNIS GİDEBİLİR"

Sarı-kırmızılılarda Belhanda ile de ayrılık gündemdeyken Yunanistan'dan sıcak bir haber geldi.Galatasaray, Olympiakos'un kaptanlığını yapan ve geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin de ciddi şekilde ilgilendiği Konstantinos Fortounis ile ilgilendiği belirtildi.Yunan ekibinin eski oyuncularından Petros Xanthopoulos, 27 yaşındaki oyuncuya Galatasaray'a gitmesini önerirken, "Genellikle oyunculara Türkiye'ye gitmesini önermem. Her oyuncu da ne istediğini herkesten iyi bilir ancak Galatasaray büyük bir takım.İşin finansal yönü de var ancak Türkiye'de takımların finansal problemleri olduğunu da biliyoruz. Finansal açıdan iyi bir teklif olursa, Fortounis gidebilir" ifadelerini kullandı.