Fenerbahçe'yi reddeden Fortounis, Galatasaray'a geliyor!

Yeni sezon için çalışmalarına hummalı bir şekilde devam eden Galatasaray'da şu ana dek 5 transfer resmen açıklanmış durumda.Yeni sezona, yeni isimlerle şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan sarı-kırmızılılar, transferde hata yapmak istemezken listesinde bulunan isimlerle de temaslarına devam ediyor.
Son olarak Olympiakos forması giyen Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katan Aslan, Yunan ekibinden bir isimle daha yakın temas halinde.Özellikle orta saha mevki için arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Başkan Mustafa Cengiz açıklamasında "Beklentimiz büyük. En büyük gücümüz taraftarlarımızın bizden beklentisi var; özellikle orta sahaya transferler istiyorlar, çok haklılar."Ben de bir taraftar olarak aynı istekleri yapıyorum. 2,5-3 yılda 38'e yakın futbolcu transfer etmemize rağmen, devamlı beklentilerimiz üst düzeyde. Çünkü Galatasaray üst düzey bir takım." ifadelerini kullanmıştı.
Sarı-kırmızılılarda Belhanda ile de ayrılık gündemdeyken Yunanistan'dan sıcak bir haber geldi.Galatasaray, Olympiakos'un kaptanlığını yapan ve geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin de ciddi şekilde ilgilendiği Konstantinos Fortounis ile ilgilendiği belirtildi.Yunan ekibinin eski oyuncularından Petros Xanthopoulos, 27 yaşındaki oyuncuya Galatasaray'a gitmesini önerirken, "Genellikle oyunculara Türkiye'ye gitmesini önermem. Her oyuncu da ne istediğini herkesten iyi bilir ancak Galatasaray büyük bir takım.İşin finansal yönü de var ancak Türkiye'de takımların finansal problemleri olduğunu da biliyoruz. Finansal açıdan iyi bir teklif olursa, Fortounis gidebilir" ifadelerini kullandı.
Yunan oyuncu, geçen sezon başında 4 yıllık yeni sözleşme imzaladıktan sonra Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etmediğini söylemişti.Fortounis, "Yalan söylemeyeceğim, Fenerbahçe'den teklif aldım. Daha önce de çok söyledim, Olympiakos'tan ayrılırsam, çok daha iyi bir takıma gitmek isterim. Burada iyi hissediyorum ve iyi bir birlikteliğimiz var." demişti.
Olympiakos'ta toplam 216 maça çıkan ve orta sahanın her yerinde oynayabilen 27 yaşındaki futbolcu, toplam 70 gol ve 64 asistlik performans sergiledi.16 Ekim 1992 Trikala doğumlu olan Fortunis 1.83 boyunda ve 10 numara mevkiinde forma giyiyor. 26 yaşındaki yıldız isim futbola doğduğu kent olan Trikala'da başladı. Fortunis daha sonra sırasıyla Asteras Tripolis, Kaiserslautern ve Olympiakos formaları giydi.26 yaşındaki futbolcu 2014-2015 sezonundan bu yana Olympiakos forması giyiyor. Yenetekli futbolcunun Olympiakos ile 4 şampiyonluğu bulunuyor. Bu sezon takımında 20 maça çıkan Yunan 10 numara 3 gol atıp, 4 asist yapma başarısı gösterdi.Piyasa değeri 8 milyon Euro olan Kostas Fortunis'in 2020 yılının haziran ayında sözleşmesi sona eriyor. Olympiakos altyapısını erken terk edip 16 yaşında Yunan ikinci ligi ekiplerinden Trikala'ya transfer olduktan sonra kendisini 2 yıl içerisinde önce Asteras Tripoli, sonra da Otto Rehhagel'in tavsiyesiyle 1. FC Kaiserslautern'de buldu.
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