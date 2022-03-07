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Fenerbahçe'yi sarsan karar! Kazandığı maçlar iptal edildi...

07.03.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY EuroLeague'de yapılan oylama sonucunda, Rus takımlarıyla oynanan maçların geçersiz sayılması kararı çıktı. Rus takımlarına karşı 3 maçta 3 galibiyet alan Fenerbahçe Beko, playoff potası dışında kaldı.

Fenerbahçe'yi sarsan karar! Kazandığı maçlar iptal edildi...

THY EuroLeague, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası Rus kulüpleriyle ilgili kesin kararını aldı.

EuroLeague'de yapılan oylama sonrası Rus kulüplerinin oynadığı hiçbir maç sayılmadı. Oynanan maçların sayılması ve sezon sonunda galibiyet yüzdesine göre sıralama oluşması için 6 kulüp, Rus takımlarının maçlarının sayılmaması için 7 kulüp oy verdi.

Bu karardan en çok etkilenen ise Rus takımlarına karşı oynadığı 3 maçın 3'ünü de kazanan Fenerbahçe Beko oldu.

Alınan bu karar sonrası Fenerbahçe Beko playoff potası dışında kaldı. Anadolu Efes ise 5. sıraya yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko
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