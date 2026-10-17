Fenerbahçe'yi yıkan gelişme Marco Asensio'dan geldi!

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen Marco Asensio'dan kötü haber geldi. A Spor'un haberine göre dizindeki sorunu nedeniyle iğne tedavisinden sonuç alamayan İspanyol futbolcu ameliyat olacak ve en az 2 ay sahalardan uzak kalacak.

ASENSIO İĞNE TEDAVİSİNDEN SONUÇ ALAMADI

A Spor'un aktardığı bilgilere göre, bir süredir dizindeki sakatlık nedeniyle iğne tedavisi uygulanan Marco Asensio'dan beklenen yanıt alınamadı. Tedavinin olumlu sonuç vermemesi üzerine İspanyol futbolcunun ameliyat edilmesi kararlaştırıldı.

YURT DIŞINDA OPERASYON GEÇİRECEK

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunun ameliyatını yurt dışında olması planlanıyor. Operasyonun ardından Asensio'nun iyileşme süreci başlayacak.

EN AZ 2 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Ameliyat kararıyla birlikte Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber geldi. İspanyol futbolcunun en az 2 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtildi. Bu süreçte yıldız oyuncunun takımdan ayrı kalacak olması, sarı-lacivertlilerin önündeki maçlar öncesinde önemli bir eksik olarak öne çıkıyor.