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Fenerbahçe yönetiminden Joao Pedro hamlesi! Milano'ya gittiler, temsilcisiyle görüştüler

09.06.2023 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon için hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de halihazırda kadroda bulunan bazı isimler için de görüşmeler sürüyor. Bu isimlerden olan ve beklentileri karşılayamayan Joao Pedro için İtalya'da bir zirve gerçekleşti. İşte detaylar...

Fenerbahçe yönetiminden Joao Pedro hamlesi! Milano'ya gittiler, temsilcisiyle görüştüler
Joao Pedro

Joao Pedro

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

PEDRO ZİRVESİ

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Sarı-Lacivertli ekipte kadroya katılacak isimler kadar kadrodan ayrılacak isimlerin durumu da merak konusu olurken, İtalyan ekibi Cagliari'den kadroya katılan ve bu sezon çıktığı 28 resmi mücadelede 5 gol 1 asist yapan Joao Pedro için bir görüşme gerçekleşti.

MILANO'DA GÖRÜŞTÜLER

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçeli yetkililer sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Brezilyalı forvet Joao Pedro'nun geleceğini konuşmak için oyuncunun temsilcileriyle İtalya'nın Milano şehrinde bir araya geldi.


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