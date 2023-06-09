Fenerbahçe yönetiminden Joao Pedro hamlesi! Milano'ya gittiler, temsilcisiyle görüştüler

Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

PEDRO ZİRVESİ

Sarı-Lacivertli ekipte kadroya katılacak isimler kadar kadrodan ayrılacak isimlerin durumu da merak konusu olurken, İtalyan ekibi Cagliari'den kadroya katılan ve bu sezon çıktığı 28 resmi mücadelede 5 gol 1 asist yapan Joao Pedro için bir görüşme gerçekleşti.

MILANO'DA GÖRÜŞTÜLER

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçeli yetkililer sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Brezilyalı forvet Joao Pedro'nun geleceğini konuşmak için oyuncunun temsilcileriyle İtalya'nın Milano şehrinde bir araya geldi.



