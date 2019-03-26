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Fenerbahçe, Yusuf Mert Tunç ve Batın Özdemir ile profesyonel sözleşme imzaladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.03.2019 21:51 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, genç futbolcuları Yusuf Mert Tunç ve Batın Özdemir ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Yusuf Mert Tunç ve Batın Özdemir ile profesyonel sözleşme imzaladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "21 Yaş Altı takımımızın 2000 doğumlu golcüsü Yusuf Mert Tunç ile 17 Yaş Altı takımımızın 2002 doğumlu başarılı orta saha oyuncusu Batın Özdemir ile anlaşma sağlandı." denildi.

Açıklamada, imza töreninde sportif direktör Damien Comolli ve altyapı koordinatörü Serdar Dayat'ın yanı sıra genç oyuncuların ailelerinin de yer aldığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Yusuf Mert Tunç Batın Özdemir

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