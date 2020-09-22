Fenerbahçe, Ze Luis ile anlaşma sağladı! İşte detaylar...

Fenerbahçe, Ze Luis için Porto ve oyuncu ile prensip anlaşma sağladı.Transfer için ufak pürüzler kaldı. Fenerbahçe yönetimi yıldız oyuncunun menajeri ile son detayları konuşuyor.
Yıldız oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtilirken bonservis bedeli hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Fenerbahçe, bu hafta Ze Luis’i Türkiye’ye getirecek.
(BEYAZ TV/ERTAN SÜZGÜN)
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