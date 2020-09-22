SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, Ze Luis ile anlaşma sağladı! İşte detaylar...

Fenerbahçe, Ze Luis ile anlaşma sağladı! İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.09.2020 19:53 | Son Güncelleme

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Ze Luis transferinde sona geldi. Sarı-lacivertlilerin ilk teklifini reddeden Porto, Kanarya'nın ikinci teklifini kabul etti.

Fenerbahçe, Ze Luis ile anlaşma sağladı! İşte detaylar...

Fenerbahçe, Ze Luis için Porto ve oyuncu ile prensip anlaşma sağladı.Transfer için ufak pürüzler kaldı. Fenerbahçe yönetimi yıldız oyuncunun menajeri ile son detayları konuşuyor.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ DEĞİL

Yıldız oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtilirken bonservis bedeli hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Fenerbahçe, bu hafta Ze Luis’i Türkiye’ye getirecek.

(BEYAZ TV/ERTAN SÜZGÜN)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
F.Bahçe'nin transfer teklifini reddettiler!F.Bahçe'nin transfer teklifini reddettiler!
Galatasaray Neftçi Bakü maçı saat, ve kanalı belli oldu!Galatasaray Neftçi Bakü maçı saat, ve kanalı belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
Bodrum nüfusunda büyük artış! 400 bine dayandı
Bodrum nüfusunda büyük artış! 400 bine dayandı
G.Saray derbi öncesi orta sahaya bomba transfer!
G.Saray derbi öncesi orta sahaya bomba transfer!
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
Trabzonspor'dan Sörloth için KAP açıklaması
Trabzonspor'dan Sörloth için KAP açıklaması
Ersin Düzen canlı yayında Fatih Altaylı'ya patladı
Ersin Düzen canlı yayında Fatih Altaylı'ya patladı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Vedat Muriqi Lazio yolcusu
Vedat Muriqi Lazio yolcusu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe, Ze Luis ile anlaşma sağladı! İşte detaylar...
İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti!
Fenerbahçe'ye Cavani'den haber var!
Yılın bombası Cavani'den haber var!
Zamalek'ten Fenerbahçe'ye ret
F.Bahçe'nin transfer teklifini reddettiler!
Caner Erkin'den Erol Bulut'a şok tepki!
Caner Erkin'den Erol Bulut'a şok tepki!
Samuel Kalu Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı
Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı
Novak ve Mert Hakan ilk kez sahada
Novak ve Mert Hakan'ın ilk heyecanı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.