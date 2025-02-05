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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda farka koştu! Talisca ve Cenk Tosun uzun zaman sonra aynı maçta gol attı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.02.2025 22:27
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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe evinde Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi. Jose Mourinho'nun yoğun rotasyonla çıktığı mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-0 kazandı. Fenerbahçe'nin gollerini; Talisca, Cenk Tosun, Mert Hakan Yandaş ve En-Nesyri(2) kaydetti.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda farka koştu! Talisca ve Cenk Tosun uzun zaman sonra aynı maçta gol attı
Talisca

Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Mücadelenin başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, Erzurum engelini 5-0'lık skorla geçti.

TALISCA VE CENK TOSUN UZUN ZAMAN SONRA BİRLİKTE GOL SEVİNCİ YAŞADI

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Son olarak Beşiktaş'ta birlikte forma giyen Cenk Tosun ve Talisca, Fenerbahçe formasıyla uzun zaman sonra maça çıktı. İki oyuncunun da gol atması taraftarları mutlu etti.

MERT HAKAN YANDAŞ VE EN-NESYRI BİTİRDİ

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Cenk Tosun ve Talisca'nın gollerinin ardından sahneye Mert Hakan Yandaş ve En-Nesyri(2) çıktı. Fenerbahçe kupadaki rakibini 5-0 mağlup ederek gruplarda 2'de 2 yaptı.

TALISCA İLK KEZ 11'DE

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Ara transfer döneminde kadroya dahil olan Anderson Talisca, sarı-lacivertli formayı ilk kez Çaykur Rizespor maçında giyerken, kupa maçına ise 11'de başladı.

Anahtar Kelimeler:
Mert Hakan Yandaş fenerbahçe talisca
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