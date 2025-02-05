Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda farka koştu! Talisca ve Cenk Tosun uzun zaman sonra aynı maçta gol attı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Mücadelenin başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, Erzurum engelini 5-0'lık skorla geçti.

TALISCA VE CENK TOSUN UZUN ZAMAN SONRA BİRLİKTE GOL SEVİNCİ YAŞADI

Son olarak Beşiktaş'ta birlikte forma giyen Cenk Tosun ve Talisca, Fenerbahçe formasıyla uzun zaman sonra maça çıktı. İki oyuncunun da gol atması taraftarları mutlu etti.

MERT HAKAN YANDAŞ VE EN-NESYRI BİTİRDİ

Cenk Tosun ve Talisca'nın gollerinin ardından sahneye Mert Hakan Yandaş ve En-Nesyri(2) çıktı. Fenerbahçe kupadaki rakibini 5-0 mağlup ederek gruplarda 2'de 2 yaptı.

TALISCA İLK KEZ 11'DE

Ara transfer döneminde kadroya dahil olan Anderson Talisca, sarı-lacivertli formayı ilk kez Çaykur Rizespor maçında giyerken, kupa maçına ise 11'de başladı.