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  4. Fenerbahçeli eski futbolcu Giuliano, Gremio'ya dönüyor!

Fenerbahçeli eski futbolcu Giuliano, Gremio'ya dönüyor!

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 22.01.2020 08:53 | Son Güncelleme

Brezilya Ligi takımlarından Gremio, şu anda Arabistan'da top koşturan Giuliano için girişimlere başladı.

Fenerbahçeli eski futbolcu Giuliano, Gremio'ya dönüyor!

Brezilya Ligi ekiplerinden Gremio, eski futbolcusu Giuliano'nun geri dönüşü için çalışmalara başladı.

Brezilya basınının haberine göre; 10 numara pozisyonu için futbolcu arayan Gremio, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr forması giyen Giuliano için teklifte bulundu. Giuliano'nun da bu transfere oldukça olumlu yaklaştığı bildirildi.

Teknik direktör Renato Gaucho'nun transfer için yönetime verdiği listede yer alan Giuliano için geri dönüş bekleyen Gremio, bu transferin gerçekleşmemesi durumunda rotasını başka oyunculara kıracak.

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Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe için de top koşturan Giuliano'nun Al Nassr ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.Bu sezon Al Nassr ile 17 maça çıkan Giuliano, 6 gol, 6 asistlik bir performansa imza attı.

(SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
gremio Giuliano Fenerbahçe Brezilya Suudi Arabistan Ligi al nassr

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