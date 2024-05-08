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Fenerbahçeli eski futbolcudan 1999 Gölcük depremi itirafı! ''1 hafta arabada yaşamak zorunda kaldım''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.05.2024 16:38
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Fenerbahçeli eski futbolcu Murat Yakın, futbol oynadığı döneme dair itiraflarda bulundu. Yaşadığı İstanbul depreminde başına gelen olayları anlatan Murat Yakın, yaklaşık 1 hafta boyunca arabada kaldığını söyledi.

Fenerbahçeli eski futbolcudan 1999 Gölcük depremi itirafı! ''1 hafta arabada yaşamak zorunda kaldım''

Fenerbahçe'nin eksi futbolcusu ve şimdilerde teknik direktör olan Murat Yakın, futbolculuk dönemine dair gerçekleri anlattı.

"ÇOCUKLUĞUM ÇOK ZOR GEÇTİ"

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Çocukluğuyla ilgili konuşan Murat Yakın, "Çocukluğum çok zor geçti. Ev işleriyle ilgilenmem gerekiyordu. Para kazanıp eve bakmak zorundaydım. Tercümanlık yaparak eve gelir sağlıyordum. Evin reisi gibiydim. Kardeşim Hakan'ın toplantılarına da ben katılırdım." dedi.

"HAYATIMDA HEP FUTBOL VARDI"

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Futbola giriş yapma hikayesinden de bahseden Murat Yakın, "Zorlu şartlara rağmen hayatımda hep futbol vardı. 17 yaşında ilk profesyonel sözleşmemi imzaladım. İlk parayla ailemin aldığı sosyal yardım paralarını geri ödedim." ifadelerini kullandı.

"1 HAFTA ARABADA YAŞADIM"

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1999 Gölcük depreminde yaşadığı olayları anlatan Murat Yakın, "Bir gökdelenin 23. katında yaşıyordum. Deprem esnasında duvarlarda çatlaklar oluştu. Çok korkunçtu. Neredeyse 1 hafta arabada yaşadım. O günleri asla unutamıyorum." dedi.

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