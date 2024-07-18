Fenerbahçeli Hulusi Belgü, TFF seçimi öncesi sözleriyle güne damga vurdu! ''Yaşattıklarınıza bakarak siz nasıl aday olabiliyorsunuz?''

Yeni TFF Başkanının oylanacağı seçim öncesi söz alan Fenerbahçeli Hulusi Belgü'nün konuşması sosyal medyada büyük ses getirdi.

"ÖYLE BİR EYLEM YAPACAĞIZ Kİ BELKİ BEN TRABZONSPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞINA DEVAM EDEMEYECEĞİM' DİYEN BİR ADAY"

"Ne acı ki önümüze sunulan adaylardan bir tanesi, Galatasaray'ın tabiriyle, biz de katılıyoruz, tarihin en kötü yönetimi ve başkanı. Bir diğeri, Fenerbahçe otobüsü kurşunlandığı dönemde 'Öyle bir eylem yapacağız ki belki ben Trabzonspor Kulübü başkanlığına devam edemeyeceğim' diyen bir aday."

"AYNAYA BAKTIĞINIZDA KENDİNİZE BU KOLTUĞU NASIL YAKIŞTIRIYORSUNUZ?"

"İki adaya da soruyorum; yaşananlara ve yaşattıklarınıza bakarak siz nasıl aday olabiliyorsunuz? Aynaya baktığınızda kendinize bu koltuğu nasıl yakıştırıyorsunuz?"