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  4. Fenerbahçeli Mevlüt, Tolgay ve Ferdi maç sonu konuştu

Fenerbahçeli Mevlüt, Tolgay ve Ferdi maç sonu konuştu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.01.2020 23:23 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Kayserispor'u 2-0 yenerek bir üst tura çıktı. Sarı lacivertli yıldız isimler maç sonucu açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli Mevlüt, Tolgay ve Ferdi maç sonu konuştu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye turu getiren golleri kaydeden Ferdi Kadıoğlu ve Mevlüt Erdinç maç sonu konuştu. Tolgay Arslan da açıklama yapan bir diğer isim oldu.

İşte Fenerbahçeli futbolcuların açıklamaları;

MEVLÜT ERDİNÇ: ÇOK ŞÜKÜR

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede ağları sarsan Mevlüt Erdinç, maç sonrasında konuştu.

Mutlu olduğunu belirten golcü oyuncu, "Son maçta kazandık, kendimize güveniyorduk. Ben de iyi hissediyordum, çok şükür ilk golümü attım. Takım arkadaşlarımın ve taraftarların da golüme sevinmesi beni çok mutlu etti" dedi.

FERDİ KADIOĞLU: EN İYİSİN YAPMAYA ÇALIŞIYORUM

Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor'u eleyen Fenerbahçe'nin futbolcusu Ferdi Kadıoğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Taraftara teşekkür eden Ferdi Kadıoğlu, "İyi başladık 1-0'dan 2-0 yaptık. İlk yarıdan golleri atmamız iyi oldu. Defansif ve ofansif olarak ne zaman oynasam elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kulübe ve taraftara bana verdikleri destek için teşekkür etmek istiyorum. " dedi.

TOLGAY ARSLAN'DAN 3 PUAN GAFI

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldiği maçın ardından Tolgay Arslan açıklamalarda bulundu.

İyi oynadıklarını kaydeden Tolgay, 3 puan aldıkları şeklinde bir "gaf" yaparken, "3 puanı hak ettik. Belki sadece 2 gol attık ama bizim için yetti bugün. Fena oynamadık, en önemlisi de turu geçtik" dedi.

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