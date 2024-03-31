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Fenerbahçeli oyunculardan ligden çekilme oylaması! Oy birliğiyle karar verdiler...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.03.2024 10:53
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Fenerbahçe'de 2 Nisan günü yapılacak kongrede ligden çekilme oylaması yapılacak. Bu gelişme öncesi sarı-lacivertli futbolcular ligden çekilme kararına sıcak bakmadıklarını ve mücadeleye devam etmek istedikleri öğrenildi.

Fenerbahçeli oyunculardan ligden çekilme oylaması! Oy birliğiyle karar verdiler...

Fenerbahçe'de futbolcular kararını verdi. Yapılacak tarihi kongre öncesi görüşlerini Ali Koç'a bildiren futbolcular, oy birliğiyle lige devam etmek istediklerini açıkladı.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Futbolcular, Samandıra'da yaptıkları toplantıda oy birliğiyle bu karara vardı ve yönetime ricada bulundu.

"BİZ LİGDEN ÇEKİLMEK İSTEMİYORUZ"

İdman öncesi konuşan oyuncuların Kartal'a, "Kolay şeyler yaşamadık, ortaya bir tepki konulması konusunda yönetim haklı. Genel kurulda ve sonrasında yönetim tarafından alınacak karara tabii ki saygı göstereceğiz ancak biz ligden çekilmek istemiyoruz. Sonuna kadar devam edelim. Herkesi yenerek gereken cevabı sahada vereceğiz ve şampiyon olacağız. Tüm bu olanlara en iyi tepki, bizim şampiyonluk kupasını kaldırmamız olacaktır" dedikleri öğrenildi.

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