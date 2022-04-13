Fenerbahçeli yenge Sera Vrij, taraftarları mest etti!

Fenerbahçe, "Geleceğin Fenerbahçe'si" adı altında düzenlenen imza töreninde 6 genç oyuncusunun sözleşmesini yenilemişti. Sarı - lacivertli kulüp; Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, İsak Vural, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve Muhammed Gümüşkaya'nın kontratını uzatmıştı.

TÜRKİYE'Yİ SEÇMİŞTİ

Ayrıca Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar imza atan Ferdi Kadıoğlu milli takım kararını da Türkiye'den yana kullanmıştı.

"AFERİN FERDİ"

Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzaladığı törende ilginç bir an yaşanmıştı. Başkan Ali Koç ve Ferdi Kadıoğlu'nun kız arkadaşı Sera Vrij'nin tanışması sonrasında ortaya renkli görüntüler çıkmıştı. Ali Koç, Sera Vrij'le tanıştıktan sonra genç futbolcuya, "Aferin Ferdi" diyerek esprili bir dille takılmıştı.

FENERBAHÇELİLERİ MEST ETTİ

O günden sonra Fenerbahçelilerin takip ettiği Sera Vrij, dev derbi sonrası yaptığı paylaşımla sarı - lacivertli taraftarların gönlünde taht kurdu. Sakatlık sonrası Galatasaray maçıyla sahalara dönen Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi Sera'nın stat içinde yer alan Ferdi'nin fotoğrafı ile yaptığı paylaşıma beğeni yağdı.

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