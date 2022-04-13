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Fenerbahçeli yenge Sera Vrij, taraftarları mest etti!

13.04.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattığı Ferdi Kadıoğlu, yaşadığı sakatlık sonrasında Galatasaray derbisiyle birlikte formasına yeniden kavuşmuştu. Kadıoğlu'nun sevgilisi Sera Vrij, Instagram'dan yaptığı paylaşımla büyük beğeni topladı.

Fenerbahçeli yenge Sera Vrij, taraftarları mest etti!
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

HOL Hollanda
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, "Geleceğin Fenerbahçe'si" adı altında düzenlenen imza töreninde 6 genç oyuncusunun sözleşmesini yenilemişti. Sarı - lacivertli kulüp; Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, İsak Vural, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve Muhammed Gümüşkaya'nın kontratını uzatmıştı.

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TÜRKİYE'Yİ SEÇMİŞTİ

Ayrıca Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar imza atan Ferdi Kadıoğlu milli takım kararını da Türkiye'den yana kullanmıştı.

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"AFERİN FERDİ"

Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzaladığı törende ilginç bir an yaşanmıştı. Başkan Ali Koç ve Ferdi Kadıoğlu'nun kız arkadaşı Sera Vrij'nin tanışması sonrasında ortaya renkli görüntüler çıkmıştı. Ali Koç, Sera Vrij'le tanıştıktan sonra genç futbolcuya, "Aferin Ferdi" diyerek esprili bir dille takılmıştı.

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FENERBAHÇELİLERİ MEST ETTİ

O günden sonra Fenerbahçelilerin takip ettiği Sera Vrij, dev derbi sonrası yaptığı paylaşımla sarı - lacivertli taraftarların gönlünde taht kurdu. Sakatlık sonrası Galatasaray maçıyla sahalara dönen Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi Sera'nın stat içinde yer alan Ferdi'nin fotoğrafı ile yaptığı paylaşıma beğeni yağdı.

İŞTE O PAYLAŞIM...

Sera


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Arda Güler Muhammed Gümüşkaya
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