Fenerbahçeliler saç baş yoldu! Belçika, Frey'in müthiş başarısını konuşuyor

Fenerbahçe'de forma giyerken eleştiri oklarının hedefi olan ve forma şansı bulmakta zorlanan Micheal Frey, yeni takımı Royal Antwerp'te şov yapıyor. Son olarak Belçika 1. Ligi'nin 22. haftasında Royal Antwerp'in Charlerio'yu 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol atan Frey, büyük beğeni topladı.

FENERBAHÇE'DE HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

27 yaşındaki golcü bu sezon Royal Antwerp'te gol sayısını 17'ye çıkarırken takımına 3 asist katkısı da sağladı. Comolli döneminde Fenerbahçe'ye getirilen İsviçreli golcü, sarı-lacivertli forma altında hayal kırıklığı yaratmış ve forma şansı bulmakta zorlanmıştı.

2 DAKİKADA DUBLE YAPTI

Belçika 1. Lig'in 22. haftasında oynanan Charlerio karşılaşmasında 12 ve 14. dakikalarda gol atan Micheal Frey adından söz ettirmeye devam etti. Belçika ekibinin 3-0 kazandığı karşılaşmada diğer gol ise yine eski Fenerbahçeli Samatta kaydetti.



