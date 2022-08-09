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Ferdi Kadıoğlu'ndan eleştiri! ''Hayal kırıklığı''

09.08.2022 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Hangi Kredi Ümraniyespor maçı sonrası konuştu. Kadıoğlu, "Tabii ki bu şekilde bir sonuç almayı istemezdik. Rakibimiz duran toptan 3 gol buldu, bunları analiz edeceğiz." dedi.

Ferdi Kadıoğlu'ndan eleştiri! ''Hayal kırıklığı''

Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, Hangi Kredi Ümraniyespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Puan kaybı hakkında konuşan Ferdi Kadıoğlu "hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi.

Sözlerine devame den Ferdi Kadıoğlu "Tabii ki bu şekilde bir sonuç almayı istemezdik. Rakibimiz duran toptan 3 gol buldu, bunları analiz edeceğiz. Böyle bir başlangıç istemiyorduk ama sezon uzun önümüzdeki maçlara daha iyi hazırlanıp istediğimiz sonuçları almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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fenerbahçe
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