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Ferdi Kadıoğlu'nun babasından transfer açıklaması! ''Bizi her zaman şaşırtıyor...''

19.05.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenerek liderle arasındaki puan farkını 5'e indirdi. Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun babası, oğlu hakkında katıldığı canlı yayında transfer itirafında bulundu.

Ferdi Kadıoğlu'nun babasından transfer açıklaması! ''Bizi her zaman şaşırtıyor...''
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, Trabzonspor maçının ardından Beyaz TV'ye konuştu. Avrupa'dan birçok takımın yakından ilgilendiği Ferdi Kadıoğlu hakkında bilgiler veren Feyzullah Kadıoğlu, oğlunun takımda kalıp kalmayacağını da açıkladı.

"İLK GELDİĞİNDE KAPTANLIK FALAN BEKLEMİYORDUK..."

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Feyzullah Kadıoğlu, "Ferdi bir penaltı yaptırdı, olabilir, ufak bir hata. Ferdi elinden geleni yapıyor her zaman, bundan sonra da yapacak. İlk geldiğinde kaptanlık falan beklemiyorduk. Ferdi bizi her zaman şaşırtıyor. Bundan sonra da şaşırtacak." ifadelerini kullandı.

TRANSFERİNİ AÇIKLADI

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Ferdi hakkında çıkan transfer iddialarına son noktayı koyan Kadıoğlu, "Transfer işine ben karışmıyorum. Fenerbahçe'de kalıyor." açıklamasını yaptı.


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