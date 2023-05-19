Ferdi Kadıoğlu'nun babasından transfer açıklaması! ''Bizi her zaman şaşırtıyor...''

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, Trabzonspor maçının ardından Beyaz TV'ye konuştu. Avrupa'dan birçok takımın yakından ilgilendiği Ferdi Kadıoğlu hakkında bilgiler veren Feyzullah Kadıoğlu, oğlunun takımda kalıp kalmayacağını da açıkladı.

"İLK GELDİĞİNDE KAPTANLIK FALAN BEKLEMİYORDUK..."

Feyzullah Kadıoğlu, "Ferdi bir penaltı yaptırdı, olabilir, ufak bir hata. Ferdi elinden geleni yapıyor her zaman, bundan sonra da yapacak. İlk geldiğinde kaptanlık falan beklemiyorduk. Ferdi bizi her zaman şaşırtıyor. Bundan sonra da şaşırtacak." ifadelerini kullandı.

TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Ferdi hakkında çıkan transfer iddialarına son noktayı koyan Kadıoğlu, "Transfer işine ben karışmıyorum. Fenerbahçe'de kalıyor." açıklamasını yaptı.



