Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini Serdar Dursun belirledi!

Transfer döneminde birçok talibi olan fakat Fenerbahçe'de kalmaya karar veren Ferdi Kadıoğlu gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Avrupa'dan birçok kulübün yakın markaja aldığı milli oyuncunun bonservisini eski takım arkadaşı Serdar Dursun belirledi.

"40 MİLYON EURO"

Serdar Dursun eski takım arkadaşına sosyal medya hesabından yaptığı yorumda Ferdi Kadıoğlu'nun 40 milyon euro olduğunu belirtti. Serdar Dursun'un bu yorumu kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

GÜNCEL DEĞERİ 17 MİLYON EURO

Ferdi Kadıoğlu'nun sezon başında belirlenen güncel bonservis değeri 17 milyon euro civarındaydı. Fenerbahçe'nin ise milli oyuncuyu 27 milyon euro'dan aşağı bir rakama bırakmak istemediği aktarıldı.





