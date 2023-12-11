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Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini Serdar Dursun belirledi!

11.12.2023 15:13 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de gösterdiği performansla büyük kulüplerin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu için eski takım arkadaşı Serdar Dursun'dan sürpriz bir yorum geldi.

Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Transfer döneminde birçok talibi olan fakat Fenerbahçe'de kalmaya karar veren Ferdi Kadıoğlu gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Avrupa'dan birçok kulübün yakın markaja aldığı milli oyuncunun bonservisini eski takım arkadaşı Serdar Dursun belirledi.

"40 MİLYON EURO"

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Serdar Dursun eski takım arkadaşına sosyal medya hesabından yaptığı yorumda Ferdi Kadıoğlu'nun 40 milyon euro olduğunu belirtti. Serdar Dursun'un bu yorumu kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

GÜNCEL DEĞERİ 17 MİLYON EURO

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Ferdi Kadıoğlu'nun sezon başında belirlenen güncel bonservis değeri 17 milyon euro civarındaydı. Fenerbahçe'nin ise milli oyuncuyu 27 milyon euro'dan aşağı bir rakama bırakmak istemediği aktarıldı.

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