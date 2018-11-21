SPOR

F.Bahçe'de ayrılık! Menajeri açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.11.2018 17:12 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de süre bulamayan 19 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu için menajerinden flaş açıklama geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun menajeri Karel Jansen, genç oyuncunun devre arasında Fenerbahçe'den ayrılabileceğini söyledi.

F.Bahçe'de ayrılık! Menajeri açıkladı

Fenerbahçe'nin sezon başındaki gençlik operasyonu kapsamında kadrosuna kattığı ancak süre alamayan Ferdi Kadıoğlu, devre arasında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Genç oyuncunun menajeri Karel Jansen, Fenerbahçe ile kiralama opsiyonu üzerine bir görüşmede bulunacaklarını söyledi.

"BU YAŞTA ÖNEMLİ OLAN OYNAMASI"

Hollanda basınına konuşan Jansen, "Bu ayın sonunda Fenerbahçe ile görüşeceğiz. Bir dönem kiralama periyodunu görüşeceğiz ancak ayrılmayabilir. Ferdi A takımla günlük idmanlarını sürdürüyor. Yüksek seviyede çalışıyor ancak onun yaşında futbolda önemli olan oynaması. Bu yüzden kulüple görüşeceğiz. Erwin takımın başına yeni geçti şu anda daha ciddi konularla ilgileniyor. İlerleyen haftalarda onunla da görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin NEC Nijmeden'den 1,4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu, yeni takımında henüz süre alamadı.

(Sporx)

PARTNERHerkes ev yapıyorlar sandı ama, ortaya çıkan şey şaşırttı!Herkes ev yapıyorlar sandı ama, ortaya çıkan şey şaşırttı!
İsmail Köybaşı: Fenerbahçe'yi çok seviyorumİsmail Köybaşı: Fenerbahçe'yi çok seviyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu

En Çok Okunan Haberler

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Beşiktaşlı taraftardan Cenk Tosun mesajı

Beşiktaşlı taraftardan Cenk Tosun mesajı

Şanlıurfaspor'da Kemal Kılıç dönemi sona erdı

Şanlıurfaspor'da Kemal Kılıç dönemi sona erdı

A Milli Futbol Takımı'nda Lucescu ile yollar ayrılıyor

A Milli Futbol Takımı'nda Lucescu ile yollar ayrılıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
ErWIN oynat bu genci de sönüp gitmesin.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
F.Bahçe'de ayrılık! Menajeri açıkladı

F.Bahçe'de ayrılık! Menajeri açıkladı

İsmail Köybaşı: Fenerbahçe'yi çok seviyorum

İsmail Köybaşı: Fenerbahçe'yi çok seviyorum

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci idmana çıktı

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci idmana çıktı

Deivid de Souza: Zico'yu göndermek büyük hataydı...

Deivid de Souza: Zico'yu göndermek büyük hataydı...

Deivid de Souza: Şu anki F.Bahçe kadrosundan kimse bizim kadroda 18'e giremezdi

Deivid de Souza: Şu anki F.Bahçe kadrosundan kimse bizim kadroda 18'e giremezdi

Frey: Koeman ile çalışmak istiyorum

Frey: Koeman ile çalışmak istiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.