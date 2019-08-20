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Ferdi Kadıoğlu'nun performansı Hollanda basınında geniş yer buldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.08.2019 22:10 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin dün Gazişehir Gaziantep karşısında aldığı 5-0'lık galibiyete bir gol atarak katkı sağlayan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda basınında geniş yer buldu.

Ferdi Kadıoğlu'nun performansı Hollanda basınında geniş yer buldu

Geçtiğimiz yıl yaz transfer döneminde Hollanda'nın Nijmegen kulübünden Fenerbahçe'ye transfer olan ama bir türlü aradığı şansı bulamayan Ferdi Kadıoğlu, dün Gazişehir Gaziantep karşısında ilk kez bir lig maçında sarı-lacivertli formayı giydi. Sakatlanan Victor Moses'in yerine 77'nci dakikada oyuna giren 19 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe adına ilk golünü de kaydetti.

Hollanda U21 Milli Takımı formasını da giyen Ferdi Kadıoğlu'nun dünkü performansı, Hollanda basınında geniş yer buldu. Voetbal.com internet sitesi, "Ferdi Kadıoğlu, sonunda Fenerbahçe formasıyla ilk lig maçına çıktı. 2018 yazında Nijmegen'den transfer edilen oyuncu, bu şansı uzun süre bekledi ve iyi değerlendirdi" ifadelerine yer verdi. Nu.nl sitesi ise Kadıoğlu'nun Hollanda alt yaş kategorisinde forma giydiğini hatırlatarak, "Uzun zamandır beklediği şansı sonunda buldu ve bir de gol attı" ifadelerini kullandı. Vi.nl sitesi de 19 yaşındaki oyuncunun geçtiğimiz sene bir maçta oynadığına vurgu yaparak, "Bu sezon hazırlık kampında daha fazla süre aldı. Moses'in yerine oyuna giren Kadıoğlu, bir gol atarak ilk maçında kendini gösterdi" dedi.

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Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu

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