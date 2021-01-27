YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Feridun Özbay Caddesi çalışmalarında sona gelindi

Feridun Özbay Caddesi çalışmalarında sona gelindi

27.01.2021 18:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit Feridun Özbay Caddesi’nde esnafının mağduriyet yaşaması üzerine yeni yılın ilk gününde zemin yenileme çalışmasına başlayan İzmit Belediyesi, çalışmalarda son aşamaya geldi.Kocaeli İzmit ilçesinde Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Projesi kapsamında zemin çalışmasında sona gelindi.

İzmit Feridun Özbay Caddesi’nde esnafının mağduriyet yaşaması üzerine yeni yılın ilk gününde zemin yenileme çalışmasına başlayan İzmit Belediyesi, çalışmalarda son aşamaya geldi.
Kocaeli İzmit ilçesinde Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Projesi kapsamında zemin çalışmasında sona gelindi. Esnafın zeminden dolayı mağduriyet yaşadığını söylemesi üzerine Feridun Özbay Caddesi’nde çalışmalarına başlayan İzmit Belediyesi, çalışmalarda sona yaklaştı. Hızla devam eden zemin yenileme çalışmalarının 10 gün içerisinde bitirilerek caddenin yeni görünümüyle hizmete açılması planlanıyor. Sona gelinen zemin yenileme çalışmaları tamamlandıktan sonra Feridun Özbay Caddesi daha konforlu ve estetik bir görünüme kavuşacak.
Çalışmalarda caddeden çıkarılan taşlar ise gerekli zemin çalışmalarında kullanılmak üzere depolarda saklanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/

Kocaeli Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:40
Sabah
08:08
Öğle
13:18
İkindi
15:54
Akşam
18:18
Yatsı
19:40

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Erem Eczanesi
Izmit
Elif Eczanesi
Izmit
Saygılı Eczanesi
Izmit
Özkan Eczanesi
Izmit
Doğuş Eczanesi
Korfez
Palandöken Eczanesi
Basiskele
Zambak Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Kocaeli'de döviz bürosu soygununu iş yeri sahibi kadın engelledi

Kocaeli'de döviz bürosu soygununu iş yeri sahibi kadın engelledi

Kocaeli'de döviz bürosu soygununu iş yeri sahibi kadın engelledi

Kocaeli'de döviz bürosu soygununu iş yeri sahibi kadın engelledi

Körfez Ticaret Odasından paydaş toplantısı

Körfez Ticaret Odasından paydaş toplantısı

AFKOM’dan vatandaşlara uyarı

AFKOM’dan vatandaşlara uyarı

Başiskele’de fidan dikimine devam ediliyor

Başiskele’de fidan dikimine devam ediliyor

Adnan Menderes Köprüsü Halkevi tarafı 15 gün kapalı

Adnan Menderes Köprüsü Halkevi tarafı 15 gün kapalı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.