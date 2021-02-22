Fernando Muslera ile 2+1 yıllık sözleşme

Fernando Muslera için taraflar önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı file bekçisiyle devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, iç transferde ilk görüşmesini Muslera ile gerçekleştirecek. Oynadığı son 7 karşılaşmada sadece üç gol yiyen, kaleyi bulan 30 şutun 27’sini kurtararak yüzde 90’lık bir başarı yakalayan Muslera’dan çok memnun olan sarı-kırmızılılar, kaptanlarıyla devam etmek istiyor. Yeni kontrat için düğmeye basan sarı-kırmızılılar başarılı eldivenin menajeri Daniel Fonseca’yı İstanbul’a davet etti.

2+1 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Sezon bitmeden sözleşmeyi yenilemeyi amaçlayan Galatasaray Yönetimi’nin bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık bir teklifte bulunacağı öğrenildi

MALİ ŞARTLAR

Muslera’nın, yeni sözleşme ile beraber yıllık ücretinin, 3 milyon 575 bin eurodan 2.5 milyon euroya çekilmesinin planlandığı belirtildi.

YİNE FEDA DİYECEK

Galatasaray'dan yıllık 3.5 milyon euro garanti maaş alan ve yönetimin talebi sonrasında maaşında 500 bin euro indirime giden Muslera'ya 2.5 milyon euro seviyesinde yeni sözleşme öneren sarı-kırmızılı yönetim, Uruguaylı file bekçisinin menajerinden gelecek olan cevabı bekliyor.