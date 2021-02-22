Fernando Muslera ile 2+1 yıllık sözleşme

Fernando Muslera için taraflar önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı file bekçisiyle devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, iç transferde ilk görüşmesini Muslera ile gerçekleştirecek. Oynadığı son 7 karşılaşmada sadece üç gol yiyen, kaleyi bulan 30 şutun 27’sini kurtararak yüzde 90’lık bir başarı yakalayan Muslera’dan çok memnun olan sarı-kırmızılılar, kaptanlarıyla devam etmek istiyor. Yeni kontrat için düğmeye basan sarı-kırmızılılar başarılı eldivenin menajeri Daniel Fonseca’yı İstanbul’a davet etti.
Sezon bitmeden sözleşmeyi yenilemeyi amaçlayan Galatasaray Yönetimi’nin bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık bir teklifte bulunacağı öğrenildi
Muslera’nın, yeni sözleşme ile beraber yıllık ücretinin, 3 milyon 575 bin eurodan 2.5 milyon euroya çekilmesinin planlandığı belirtildi.
Galatasaray'dan yıllık 3.5 milyon euro garanti maaş alan ve yönetimin talebi sonrasında maaşında 500 bin euro indirime giden Muslera'ya 2.5 milyon euro seviyesinde yeni sözleşme öneren sarı-kırmızılı yönetim, Uruguaylı file bekçisinin menajerinden gelecek olan cevabı bekliyor.
Kariyerine Galatasaray forması altında son vermek isteyen ve futbol hayatından sonra da İstanbul'da kalarak Galatasaray'a hizmet etmeyi hedefleyen Muslera, "Galatasaray benim ailem ve sadece futbol oynarken değil futbol kariyerimden sonra da Galatasaray çatısı altında olmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray teknik direkörü Fatih Terim de Muslera'nın sona eren sözleşmesi hakkında, "Muslera, Galatasaray'ın büyük bir değeri ve sadece saha içerisinde değil saha dışında da Galatasaray değerlerini temsil eden biri.
10 sezondan bu yana Galatasaray forması giyen Muslera, sarı-kırmızılı takımda 5'i Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere 14 kupa kazandı
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