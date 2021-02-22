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Fernando Muslera ile 2+1 yıllık sözleşme

22.02.2021 09:58 | Son Güncelleme:
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Fernando Muslera ile 2+1 yıllık sözleşme

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fernando Muslera, kariyerini sarı-kırmızı forma altında noktalamak istiyor.

Fernando Muslera için taraflar önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı file bekçisiyle devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, iç transferde ilk görüşmesini Muslera ile gerçekleştirecek. Oynadığı son 7 karşılaşmada sadece üç gol yiyen, kaleyi bulan 30 şutun 27’sini kurtararak yüzde 90’lık bir başarı yakalayan Muslera’dan çok memnun olan sarı-kırmızılılar, kaptanlarıyla devam etmek istiyor. Yeni kontrat için düğmeye basan sarı-kırmızılılar başarılı eldivenin menajeri Daniel Fonseca’yı İstanbul’a davet etti.

2+1 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Sezon bitmeden sözleşmeyi yenilemeyi amaçlayan Galatasaray Yönetimi’nin bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık bir teklifte bulunacağı öğrenildi

MALİ ŞARTLAR

Muslera’nın, yeni sözleşme ile beraber yıllık ücretinin, 3 milyon 575 bin eurodan 2.5 milyon euroya çekilmesinin planlandığı belirtildi.

YİNE FEDA DİYECEK

Galatasaray'dan yıllık 3.5 milyon euro garanti maaş alan ve yönetimin talebi sonrasında maaşında 500 bin euro indirime giden Muslera'ya 2.5 milyon euro seviyesinde yeni sözleşme öneren sarı-kırmızılı yönetim, Uruguaylı file bekçisinin menajerinden gelecek olan cevabı bekliyor.

MUSLERA: "G.SARAY BENİM AİLEM"

Kariyerine Galatasaray forması altında son vermek isteyen ve futbol hayatından sonra da İstanbul'da kalarak Galatasaray'a hizmet etmeyi hedefleyen Muslera, "Galatasaray benim ailem ve sadece futbol oynarken değil futbol kariyerimden sonra da Galatasaray çatısı altında olmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

FATİH TERİM: "MUSLERA BİZİM!"

Galatasaray teknik direkörü Fatih Terim de Muslera'nın sona eren sözleşmesi hakkında, "Muslera, Galatasaray'ın büyük bir değeri ve sadece saha içerisinde değil saha dışında da Galatasaray değerlerini temsil eden biri.

10 SEZON, 14 KUPA

10 sezondan bu yana Galatasaray forması giyen Muslera, sarı-kırmızılı takımda 5'i Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere 14 kupa kazandı

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