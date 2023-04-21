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Fethiye'de dalgıçlar su altında bayramlaştı

21.04.2023 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, bölgenin su altı güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, deniz dibinde birbirlerine kolonya ve şeker ikram ederek bayramlaştı.

İlçedeki dalış merkezinde görevli 4 dalgıç, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Dalyan Koyu açıklarında 5 metreye dalış yaptı.

Su altında sıraya geçen dalgıçlara temsili kolonya döküldü. İkram edilen şekerleri bazı dalgıçların yemesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Bir dalgıç da "Mutlu, huzurlu, sevgi dolu bayramlar" yazılı döviz açtı.

Dalış okulunun eğitmeni Önder Diktaş, gazetecilere, bayram dolayısıyla takım arkadaşlarıyla su altında etkinlik planladıklarını söyledi.

Fethiye'nin dalış turizminde önemli yere sahip olduğunu belirten Diktaş, "Herkesi su altının güzelliklerini görmeye davet ediyoruz." dedi.

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