Fethiye’de dolandırıcılık operasyonu

Dolandırıcılık yaptıkları değerlendirilen şüpheli şahısların ikamet, araç ve işyerinde yapılan aramada; dolandırıcılık konularında kullandıkları değerlendirilen çeşitli markalarda 19 adet cep telefonu ve çok sayıda sim kart, dizüstü bilgisayar ve flash bellek, 10 adet uyuşturucu madde olarak kullanılan reçetesiz hap ele geçirildi.

Olayla ilgili, aralarında nitelikli dolandırıcılık suçlarından toplamda 26 adet arama kaydı olan bir şahısta olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs gözaltına alınarak gerekli işlemler başlatıldığı açıklandı.

