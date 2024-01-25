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Fethiye’de dolandırıcılık operasyonu

İHA İHA
25.01.2024 12:11 | Son Güncelleme:
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Fethiye ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları ihbarı yapılan 6 şüphelinin araç ve işyerlerinde yapılan aramada çok sayıda cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.

Dolandırıcılık yaptıkları değerlendirilen şüpheli şahısların ikamet, araç ve işyerinde yapılan aramada; dolandırıcılık konularında kullandıkları değerlendirilen çeşitli markalarda 19 adet cep telefonu ve çok sayıda sim kart, dizüstü bilgisayar ve flash bellek, 10 adet uyuşturucu madde olarak kullanılan reçetesiz hap ele geçirildi.

Olayla ilgili, aralarında nitelikli dolandırıcılık suçlarından toplamda 26 adet arama kaydı olan bir şahısta olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs gözaltına alınarak gerekli işlemler başlatıldığı açıklandı.

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