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Fethiye'de engelli sporcular, protokol üyeleriyle kulaç attı

14.05.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye'de engelli sporcular, protokol üyeleriyle kulaç attı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "Engelsiz Kulaçlar" etkinliğinde engelli sporcular protokol üyeleriyle yüzdü.

Saran Group tarafından düzenlenen Fethiye Belediyesi ile Fethiye Otelciler Birliği'nin desteklediği organizasyon, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Sea Horse Beach'te gerçekleşti. Özel gereksinimli gençlerin topluma kazandırılmasına destek olmak amacıyla hayata geçirilen ve bu yıl dördüncüsü yapılan etkinliğe 25 engelli sporcu katıldı.

Etkinlikte, Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Belediye Başkanı Alim Karaca ile Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran da özel engelli sporcularla kulaç attı. Etkinliğin ardından katılımcılara madalya verildi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ise sporcuları tebrik etti.

Kaymakam Balcı, gazetecilere, daha önce çalıştığı yerlerde Sadettin Saran'ın yaptırdığı spor salonlarında gençlerle spor yatığını söyledi. Balcı, Saran'a doğudaki hizmetleri ve bugün gerçekleşen program dolayısıyla teşekkür etti.

"Hepimiz her an engelli olabiliriz" diyen Sadettin Saran ise "İnsanlar yaşadıklarıyla değil yaşattıklarıyla anılmalı. Fethiye'de, protokolüyle çok güzel bir ekip var. İnşallah bu gibi etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Alim Karaca da ilçe merkezindeki düzenlemeleri engellilerin yaşamına uygun hale getirmek için çalışmalar sürdürdüklerini kaydetti.

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