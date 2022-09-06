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Fethiyespor, Selçuk Alibaz'ı kadrosuna kattı

06.09.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiyespor, Selçuk Alibaz'ı kadrosuna kattı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, Selçuk Alibaz'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon Sakaryaspor forması giyen Selçuk Alibaz ile sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Selçuk Alibaz'ın daha önce Tuzlaspor, Bandırmaspor, Karagümrük ve Konyaspor'da da forma giydiği ifade edildi.

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