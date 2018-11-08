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FETÖ firarisi eski Galatasaraylı futbolcu Arif Erdem'in iadesi istenecek

FUTBOL HABERLERİ  | 08.11.2018 12:12 | Son Güncelleme

FETÖ firarisi eski Galatasaraylı futbolcu Arif Erdem için mahkemeden yeni karar.

FETÖ firarisi eski Galatasaraylı futbolcu Arif Erdem'in iadesi istenecek

FETÖ’nün futbol ayağına ilişkin haklarında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Galatasaraylı eski futbolcu İsmail Demiriz ile eski milli futbolcular Arif Erdem ve Uğur Tütüneker’in yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanıklar İsmail Demiriz ile Uğur Tütüneker avukatlarıyla birlikte salonda hazır bulunurken, firari sanık Arif Erdem ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada söz alan sanıklar Tütüneker ve Demiriz önceki savunmalarını tekrar ettiklerini kaydettiler.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın celse arasında Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.

Esas hakkındaki mütalaanın celse arasında sunulması halinde mütalaanın duruşma günü beklenmeden davanın sanıklarına ve avukatlarına gönderilerek esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti ayrıca firari sanık Arif Erdem hakkında Adalet Bakanlığı suçluların iadesi ve hükümlü nakli bürosu tarafından dava dosyasına gönderilen yazıya ilişkin iade işlemlerinin yapılması için gerekli yazışmaların kararlaştırmasına karar verdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
arif erdem Galatasaray FETÖ İsmail Demiriz uğur tütüneker

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fetösaray kayyum kapıda
fetönün sarayı
fetösaray ..!
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