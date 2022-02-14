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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

14.02.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi yakalandı.

Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan H.İ.G. ve Ö.G'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile bağlantılı oldukları öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı

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