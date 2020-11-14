YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. FETÖ’nün Erzincan akademisyenler imamı gaybubet evinde "maklube" sofrasında yakalandı

FETÖ’nün Erzincan akademisyenler imamı gaybubet evinde "maklube" sofrasında yakalandı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 14.11.2020 12:57 | Son Güncelleme

FETÖ’nün Erzincan akademisyenler imamı olduğu öne sürülen zanlı ile 8 kişi gaybubet evinde "maklube" sofrasında yakalandı.Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün güncel faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında örgütün, sözde Bahçelievler eyalet yapılanmasına ait bir gaybubet evinde toplantılar yaptığını ve aranan örgüt üyelerini sakladığını belirledi.

FETÖ’nün Erzincan akademisyenler imamı gaybubet evinde "maklube" sofrasında yakalandı

FETÖ’nün Erzincan akademisyenler imamı olduğu öne sürülen zanlı ile 8 kişi gaybubet evinde "maklube" sofrasında yakalandı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün güncel faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında örgütün, sözde Bahçelievler eyalet yapılanmasına ait bir gaybubet evinde toplantılar yaptığını ve aranan örgüt üyelerini sakladığını belirledi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda Erzincan akademisyenler imamı olan ve Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce hakkında arama kaydı bulunan A.A., ile birlikte 5 şüpheli gaybubet evinde "maklube" sofrasında bunlara yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 3 kişi ise Bahçelievler, Zeytinburnu ve Başakşehir’deki evlerinde yakalandı.
İstanbul’da emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pandemi döneminde ginsenge talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyorPandemi döneminde ginsenge talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyor
Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!

Erzincan Namaz Vakitleri 14 Kasım Cumartesi

İmsak
05:32
Sabah
06:59
Öğle
12:11
İkindi
14:50
Akşam
17:14
Yatsı
18:35

Erzincan Nöbetçi Eczaneler14 Kasım Cumartesi

Deva Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.